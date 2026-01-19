Naslovnica
Drugi športi

Veronika Erjavec hitro končala nastope v Melbournu

Melbourne, 19. 01. 2026 08.44

Avtor:
STA
Veronika Erjavec

Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je hitro končala nastope na uvodnem turnirju za veliki slam v sezoni, odprtem prvenstvu Avstralije. Erjavec je v Melbournu z 1:6 in 1:6 ekspresno po uri in dveh minutah igre klonila proti Poljakinji Magdaleni Frech, 57. igralki sveta.

"So tudi takšni dnevi. Ne gre vedno po željah in načrtih. Poraz je sestavni del športa," je nastop svoje varovanke na Instagramu pospremil Sašo Pistotnik, trener Veronike Erjavec. Na glavnem delu turnirja bo nastopila tudi najboljša Slovenka Kaja Juvan, ki pa ji žreb ni bil najbolj naklonjen. Ta ji je že v uvodnem krogu namenil peto nosilko in eno od favoritinj, Kazahstanko Jeleno Ribakino.

Nosilci skorajda brez napake

Coco Gauff
Coco Gauff
FOTO: Profimedia

Američanki Coco Gauff in Amanda Anisimova sta uspešno začeli nastope na uvodnem grand slamu sezone, odprtem prvenstvu Avstralije. Obe sta tekmicama dopustili le pet iger. Tretja nosilka je s 6:2 in 6:3 ugnala Uzbekistanko Kamilo Rahimovo, četrta pa je bila s 6:3 in 6:2 boljša od Švicarke Simone Waltert.

Gauff pa kljub zanesljivi zmagi ni bila najbolj prepričljiva, saj je naredila sedem dvojnih in kar 31 neizsiljenih napak. "Trudila sem se, da se zaradi teh napak ne bi preveč 'živcirala' in nase naložila preveč pritiska. Zadovoljna sem le, če zmagam, a ponosna sem nase ne glede na to, kako se odrežem," je po tekmi dejala Gauff, ki se bo v naslednjem krogu pomerila s Srbkinjo Olgo Danilović, ki je v uvodnem nastopu izločila Američanko Venus Williams.

Danilo Medvedjev
Danilo Medvedjev
FOTO: Profimedia

Napredoval je tudi trikratni finalist Melbourna Rus Daniil Medvedjev, danes bo nastope na prvem turnirju za veliki slam leta začel srbski zvezdnik Novak Đoković, ki bo začel pohod na 25. naslov na turnirjih velike četverice.

Vendar pa se je turnir že končal za sedmega nosilca Felixa Auger-Aliassima, ki je zaradi krčev predal uvodni dvoboj. Kanadčan je bil žrtev visokih temperatur, saj je poklical trenerja, ko je zaostajal s 3:6, 6:4, 6:4 proti Portugalcu Nunu Borgesu, nato pa odstopil. "Želim biti na igrišču in se pomeriti s svojim tekmecem," je dejal Auger-Aliassime. "Nočem samo stati tam, veste, kot boksarska vreča," je še dodal Kanadčan.

Sofia Kenin
Sofia Kenin
FOTO: Profimedia

Izpadla pa je zmagovalka Melbourna 2020; Sofio Kenin je na več kot 30 stopinjah Celzija premagala ameriška kolegica Peyton Stearns. 11. nosilec Medvedjev, finalist na peti celini v letih 2021, 2022 in 2024, je uvodoma izločil Nizozemca Jesperja de Jonga, čeprav je dvakrat izgubil igro na svoj začetni udarec. "Najpomembnejša je zmaga," je dejal.

Napredoval je tudi njegov ruski rojak Andrej Rubljov, letos 13. nosilec, medtem ko je 15. nosilka med ženskami Emma Navarro že končala nastope.

