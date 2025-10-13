Veronika Erjavec in Kaja Juvan tik za prvo stoterico na svetu

Številka 2 na svetu je ostala Iga Swiatek, tretja pa zmagovalka turnirja v Wuhanu, Američanka Coco Gauff, ki je zmanjšala zaostanek za Poljakinjo.

Finalistka Wuhana, Američanka Jessica Pegula, je napredovala s šestega na peto mesto, Rusinja Mira Andrejeva je zdaj šesta. Druga sprememba v "top 10" pa je, da je Rusinja Jekaterina Aleksandrova z desetega mesta izrinila Kitajko Qinwen Zheng.

Od Slovenk je poleg Erjavec in Juvan med stotim in dvestotim mestom le še Tamara Zidanšek, ki je zadržala 155. položaj.