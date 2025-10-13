Veronika Erjavec in Kaja Juvan tik za prvo stoterico na svetu

Številka 2 na svetu je ostala Iga Swiatek, tretja pa zmagovalka turnirja v Wuhanu, Američanka Coco Gauff, ki je zmanjšala zaostanek za Poljakinjo.
Finalistka Wuhana, Američanka Jessica Pegula, je napredovala s šestega na peto mesto, Rusinja Mira Andrejeva je zdaj šesta. Druga sprememba v "top 10" pa je, da je Rusinja Jekaterina Aleksandrova z desetega mesta izrinila Kitajko Qinwen Zheng.
Od Slovenk je poleg Erjavec in Juvan med stotim in dvestotim mestom le še Tamara Zidanšek, ki je zadržala 155. položaj.
Lestvica WTA (13. oktober):
1. (1.) Arina Sabalenka (Blr) 10.400 točk
2. (2.) Iga Swiatek (Pol) 8768
3. (3.) Coco Gauff (ZDA) 7873
4. (4.) Amanda Anisimova (ZDA) 5924
5. (6.) Jessica Pegula (ZDA) 5183
6. (5.) Mira Andrejeva (Rus) 4643
7. (7.) Madison Keys (ZDA) 4449
8. (8.) Jasmine Paolini (Ita) 4331
9. (9.) Jelena Ribakina (Kaz) 4113
10. (11.) Jekaterina Aleksandrova (Rus) 3168
...
105. (103.) Veronika Erjavec (Slo) 731
106. (108.) Kaja Juvan (Slo) 714
155. (155.) Tamara Zidanšek (Slo) 475
295. (298.) Dalila Jakupović (Slo) 223
...
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.