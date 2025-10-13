Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

Veronika Erjavec in Kaja Juvan tik za prvo stoterico na svetu

Ljubljana, 13. 10. 2025 09.39 | Posodobljeno pred 14 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Slovenija na svetovni teniški lestvici WTA nima igralke med prvo stoterico, sta pa blizu tako Veronika Erjavec kot Kaja Juvan. Prva je glede na minuli teden nazadovala za dve mesti in je ta čas 105. na svetovni lestvici, Juvan pa je napredovala za dve mesti in je 106. Vrh se ni spremenil, vodi Belorusinja Arina Sabalenka.

Številka 2 na svetu je ostala Iga Swiatek, tretja pa zmagovalka turnirja v Wuhanu, Američanka Coco Gauff, ki je zmanjšala zaostanek za Poljakinjo.

Finalistka Wuhana, Američanka Jessica Pegula, je napredovala s šestega na peto mesto, Rusinja Mira Andrejeva je zdaj šesta. Druga sprememba v "top 10" pa je, da je Rusinja Jekaterina Aleksandrova z desetega mesta izrinila Kitajko Qinwen Zheng.

Od Slovenk je poleg Erjavec in Juvan med stotim in dvestotim mestom le še Tamara Zidanšek, ki je zadržala 155. položaj.

Veronika Erjavec
Veronika Erjavec FOTO: Profimedia

Lestvica WTA (13. oktober):

1. (1.) Arina Sabalenka (Blr) 10.400 točk

2. (2.) Iga Swiatek (Pol) 8768

3. (3.) Coco Gauff (ZDA) 7873

4. (4.) Amanda Anisimova (ZDA) 5924

5. (6.) Jessica Pegula (ZDA) 5183

6. (5.) Mira Andrejeva (Rus) 4643

7. (7.) Madison Keys (ZDA) 4449

8. (8.) Jasmine Paolini (Ita) 4331

9. (9.) Jelena Ribakina (Kaz) 4113

10. (11.) Jekaterina Aleksandrova (Rus) 3168

...

105. (103.) Veronika Erjavec (Slo) 731

106. (108.) Kaja Juvan (Slo) 714

155. (155.) Tamara Zidanšek (Slo) 475

295. (298.) Dalila Jakupović (Slo) 223

...

wta svetovna lestvica Veronika Erjavec Kaja Juvan
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306