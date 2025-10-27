Veronika Erjavec je prvič med top 100

Slovenski teniški igralki Veroniki Erjavec je uspel veliki met. Na novi lestvici WTA se je povzpela na 98. mesto, kar je njena najboljša uvrstitev med svetovno elito. V primerjavi s prejšnjim tednom je napredovala za dve mesti, dve mesti je pridobila tudi Kaja Juvan, ki je zdaj 102. igralka sveta. Na vrhu kraljuje Belorusinja Arina Sabalenka. Za Belorusinjo sta na drugem in tretjem mestu ostali Poljakinja Iga Swiatek in Američanka Coco Gauff.