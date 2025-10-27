Svetli način
Veronika Erjavec je prvič med top 100

Ljubljana, 27. 10. 2025 08.58 | Posodobljeno pred 11 dnevi

Slovenski teniški igralki Veroniki Erjavec je uspel veliki met. Na novi lestvici WTA se je povzpela na 98. mesto, kar je njena najboljša uvrstitev med svetovno elito. V primerjavi s prejšnjim tednom je napredovala za dve mesti, dve mesti je pridobila tudi Kaja Juvan, ki je zdaj 102. igralka sveta. Na vrhu kraljuje Belorusinja Arina Sabalenka. Za Belorusinjo sta na drugem in tretjem mestu ostali Poljakinja Iga Swiatek in Američanka Coco Gauff.

Kaja Juvan
Kaja Juvan FOTO: Profimedia

V boju za uvrstitev na zaključni turnir najboljše osmerice v sezoni v Rijadu, ki bo prvi teden novembra, so oddana vsa mesta. Zasedajo jih Arina Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Madison Keys, Jasmine Paolini in Jelena Ribakina. Od Slovenk je poleg Veronike Erjavec in Kaje Juvan med stotim in dvestotim mestom le še Tamara Zidanšek, ki je izgubila mesto in je zdaj 158.

Lestvica WTA (27. oktober):
1. (1) Arina Sabalenka (Blr) 9870 točk

2. (2) Iga Swiatek (Pol) 8195

3. (3) Coco Gauff (ZDA) 6563

4. (4) Amanda Anisimova (ZDA) 5887

5. (5) Jessica Pegula (ZDA) 5183

6. (7) Jelena Ribakina (Kaz) 4350

7. (8) Madison Keys (ZDA) 4335

8. (6) Jasmine Paolini (Ita) 4325

9. (9) Mira Andrejeva (Rus) 4319

10. (10) Jekaterina Aleksandrova (Rus) 3375

...

98. (100) Veronika Erjavec (Slo) 774

102. (104) Kaja Juvan (Slo) 742

158. (157) Tamara Zidanšek (Slo) 462

304. (300) Dalila Jakupović (Slo) 218

