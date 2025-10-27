Veronika Erjavec je prvič med top 100

V boju za uvrstitev na zaključni turnir najboljše osmerice v sezoni v Rijadu, ki bo prvi teden novembra, so oddana vsa mesta. Zasedajo jih Arina Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Madison Keys, Jasmine Paolini in Jelena Ribakina. Od Slovenk je poleg Veronike Erjavec in Kaje Juvan med stotim in dvestotim mestom le še Tamara Zidanšek, ki je izgubila mesto in je zdaj 158.
Lestvica WTA (27. oktober):
1. (1) Arina Sabalenka (Blr) 9870 točk
2. (2) Iga Swiatek (Pol) 8195
3. (3) Coco Gauff (ZDA) 6563
4. (4) Amanda Anisimova (ZDA) 5887
5. (5) Jessica Pegula (ZDA) 5183
6. (7) Jelena Ribakina (Kaz) 4350
7. (8) Madison Keys (ZDA) 4335
8. (6) Jasmine Paolini (Ita) 4325
9. (9) Mira Andrejeva (Rus) 4319
10. (10) Jekaterina Aleksandrova (Rus) 3375
...
98. (100) Veronika Erjavec (Slo) 774
102. (104) Kaja Juvan (Slo) 742
158. (157) Tamara Zidanšek (Slo) 462
304. (300) Dalila Jakupović (Slo) 218
