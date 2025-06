Veronika Erjavec korak bližje uvrstitvi v glavni del

V Parizu sta se Veronika Erjavec (176. na WTA) in Darja Semenistaja (127. na WTA) med seboj pomerili že tretjič. V uvodnih dveh obračunih je bila boljša Latvijka, tokrat je na velikem odru uspela Slovenka. A sprva ni kazalo tako. Semenistaja je, kot piše uradna spletna stran krovne teniške Zveze, v uvodnem nizu trikrat odvzela servisno igro Slovenki in niz dobila s 6:2.

Erjavec je odgovorila odločno in v drugem nizu nasprotnici servisno igro vzela kar štirikrat. V 9. igri niza je pri vodstvu s 5:3 rešila tri žogice za "break'" nato pa izkoristila 6. žogico za niz in rezultat v nizih poravnala na 1:1. V tretjem sta bili igralki pri igri na začetni udarec veliko bolj prepričljivi. Edine "break" žogice so videli v 5. igri, ko si je 25-letna Erjavec priigrala tri povezane in tretjo tudi izkorstila.

V 2. kolu Slovenko čaka obračun proti Italijanki Nurii Brancaccio (187. na WTA), ki je bila v 1. kolu kvalifikacij s 6:4 in 6:3 boljša od Nizozemke Arianne Hartono.

Izidi, Roland Garros, kvalifikacije:

1. kolo:

Zidanšek T. (Slo) – Šalkova D. (Češ) 6:1, 7:5

Juvan K. (Slo) – Tararudee L. (Taj)

Erjavec V. (Slo) – Semenistaja D. (Lat/21) 2:6, 6:3, 6:4

2. kolo:

Zidanšek T. (Slo) – Starodubtseva Y. (Ukr/1)

Erjavec V. (Slo) – Brancaccio N. (Ita)