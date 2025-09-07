Svetli način
Veronika Erjavec na Kitajskem do uspeha kariere

Peking, 07. 09. 2025 09.27 | Posodobljeno pred 16 minutami

Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je na Kitajskem dosegla največji uspeh kariere. V finalu turnirja serije WTA 125 v Čangšaju je z odlično predstavo premagala Rusinjo Mario Timofeevo s prepričljivim izidom 6:1 in 6:2 ter osvojila svoj prvi naslov na turnirjih tega ranga.

Veronika Erjavec (138. na WTA) je bila v finalu izjemno zbrana, še posebej na returnu, kjer je dobila kar šest od sedmih iger na servis nasprotnice. S svojo konstantnostjo je ves čas nadzorovala potek dvoboja ter že po uri in pol igre slavila največjo zmago v dosedanji karieri. S tem naslovom si je 25-letna Slovenka zagotovila tudi najvišjo uvrstitev na lestvici WTA – prvič bo med najboljših 120 igralk na svetu. Gre za pomemben mejnik, ki potrjuje njen napredek in odlično formo v zadnjih mesecih.

Za Slovenko je to sicer drugi nastop v finalu turnirjev serije WTA 125 – lani je v Kolumbiji izgubila proti Irini Camelii Begu, tokrat pa je storila odločilen korak naprej in se veselila prve tovrstne lovorike. Slovenska igralka je tako še enkrat dokazala, da sodi med tiste, na katere velja računati tudi v prihodnje, saj so rezultati v zadnjem obdobju jasen pokazatelj njenega vzpona na svetovni teniški lestvici.

Izidi, WTA 125 Changsha:
1. kolo: Erjavec (Slo/3) – Monnet (Fra) 6:3, 6:2

2. kolo: Erjavec (Slo/3) – Ma Y. (Kit) 6:3, 7:6(3)

Četrtfinale: Erjavec (Slo/3) – Tararudee (Taj/5) 6:0, 2:6, 7:6(7)

Polfinale: Erjavec (Slo/3) – Reyngold (Rus) 0:6, 7:6(3), 6:3

Finale: Erjavec (Slo/3) – Timofeeva (Rus/8)

