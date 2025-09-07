Veronika Erjavec na Kitajskem do uspeha kariere

Veronika Erjavec (138. na WTA) je bila v finalu izjemno zbrana, še posebej na returnu, kjer je dobila kar šest od sedmih iger na servis nasprotnice. S svojo konstantnostjo je ves čas nadzorovala potek dvoboja ter že po uri in pol igre slavila največjo zmago v dosedanji karieri. S tem naslovom si je 25-letna Slovenka zagotovila tudi najvišjo uvrstitev na lestvici WTA – prvič bo med najboljših 120 igralk na svetu. Gre za pomemben mejnik, ki potrjuje njen napredek in odlično formo v zadnjih mesecih.