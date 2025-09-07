Veronika Erjavec na Kitajskem do uspeha kariere

Veronika Erjavec (138. na WTA) je bila v finalu izjemno zbrana, še posebej na returnu, kjer je dobila kar šest od sedmih iger na servis nasprotnice. S svojo konstantnostjo je ves čas nadzorovala potek dvoboja ter že po uri in pol igre slavila največjo zmago v dosedanji karieri. S tem naslovom si je 25-letna Slovenka zagotovila tudi najvišjo uvrstitev na lestvici WTA – prvič bo med najboljših 120 igralk na svetu. Gre za pomemben mejnik, ki potrjuje njen napredek in odlično formo v zadnjih mesecih.
Za Slovenko je to sicer drugi nastop v finalu turnirjev serije WTA 125 – lani je v Kolumbiji izgubila proti Irini Camelii Begu, tokrat pa je storila odločilen korak naprej in se veselila prve tovrstne lovorike. Slovenska igralka je tako še enkrat dokazala, da sodi med tiste, na katere velja računati tudi v prihodnje, saj so rezultati v zadnjem obdobju jasen pokazatelj njenega vzpona na svetovni teniški lestvici.
Izidi, WTA 125 Changsha:
1. kolo: Erjavec (Slo/3) – Monnet (Fra) 6:3, 6:2
2. kolo: Erjavec (Slo/3) – Ma Y. (Kit) 6:3, 7:6(3)
Četrtfinale: Erjavec (Slo/3) – Tararudee (Taj/5) 6:0, 2:6, 7:6(7)
Polfinale: Erjavec (Slo/3) – Reyngold (Rus) 0:6, 7:6(3), 6:3
Finale: Erjavec (Slo/3) – Timofeeva (Rus/8)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.