Veronika Erjavec ni uspela nadgraditi uspešne azijske turneje

Za Veroniko Ejavec (99. na WTA) je bil to prvi nastop na turnirjih serije WTA 1000. Proti Maddison Inglis (158. na WTA) ni imela svojega najboljšega dne, kar je nasprotnica znala izkoristiti. V prvem nizu je hitro povedla s 4:1 in ga kasneje dobila s 6:3, v drugem pa zaostanek z 2:3 s štirimi zaporednimi osvojenimi igrami pretvorila v končno zmago.