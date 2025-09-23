Svetli način
Drugi športi

Veronika Erjavec ni uspela nadgraditi uspešne azijske turneje

Peking, 23. 09. 2025 10.05 | Posodobljeno pred 1 uro

M.J.
Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec po dveh zaporednih osvojenih turnirjih serije WTA 125 svojega rezultata ni uspela še nadgraditi na turnirju serije WTA 1000 v Pekingu. V kvalifikacijah je bila od 25-letne Slovenke uspešnejša Avstralka Maddison Inglis.

Za Veroniko Ejavec (99. na WTA) je bil to prvi nastop na turnirjih serije WTA 1000. Proti Maddison Inglis (158. na WTA) ni imela svojega najboljšega dne, kar je nasprotnica znala izkoristiti. V prvem nizu je hitro povedla s 4:1 in ga kasneje dobila s 6:3, v drugem pa zaostanek z 2:3 s štirimi zaporednimi osvojenimi igrami pretvorila v končno zmago.

Za Slovenko je kljub porazu v 1. kolu kvalifikacij turnirja v Pekingu izjemno uspešna azijska turneja. Predtem je namreč nanizala kar 10 zaporednih zmag na turnirjih WTA 125, s čimer se je podpisala po prvi dve turnirski zmagi na tako visoki ravni.

Izid, WTA 1000 Peking:
1. kolo kvalifikacij: 
Erjavec (Slo) – Inglis (Avs) 3:6, 3:6

