Veronika Erjavec ni uspela nadgraditi uspešne azijske turneje

Za Veroniko Ejavec (99. na WTA) je bil to prvi nastop na turnirjih serije WTA 1000. Proti Maddison Inglis (158. na WTA) ni imela svojega najboljšega dne, kar je nasprotnica znala izkoristiti. V prvem nizu je hitro povedla s 4:1 in ga kasneje dobila s 6:3, v drugem pa zaostanek z 2:3 s štirimi zaporednimi osvojenimi igrami pretvorila v končno zmago.
Za Slovenko je kljub porazu v 1. kolu kvalifikacij turnirja v Pekingu izjemno uspešna azijska turneja. Predtem je namreč nanizala kar 10 zaporednih zmag na turnirjih WTA 125, s čimer se je podpisala po prvi dve turnirski zmagi na tako visoki ravni.
Izid, WTA 1000 Peking:
1. kolo kvalifikacij:
Erjavec (Slo) – Inglis (Avs) 3:6, 3:6
