Veronika Erjavec osvojila turnir WTA 125 v Huzhouju

Šanghaj, 14. 09. 2025 08.43 | Posodobljeno pred 1 uro

Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec nadaljuje odlične predstave na turnirjih serije WTA 125 na Kitajskem. Erjavec je danes v finalu turnirja v Huzhouju Rusinjo Alino Čarajevo po 84 minutah premagala s 6:2, 6:1 ter osvojila svoj drugi naslov na turnirjih serije WTA challenger med posameznicami.

Na najvišji ravni WTA ima zmago v dvojicah v Iasiju (WTA 250) julija letos. Na ravni WTA 125 pa ima tri turnirske zmage med pari.

Z novim zmagoslavjem na turnirju serije WTA 125 se je Erjavec prvič v karieri prebila med najboljših 100 igralk. Odvisno od razpleta turnirja WTA 250 v Sao Paulu bi bila v ponedeljek bodisi 99. bodisi 100. igralka sveta.

Svojo najboljšo uvrstitev drži od ponedeljka, ko je zasedla 119. mesto, virtualno pa je pred finalom že 105. igralka lestvice WTA.

Veronika Erjavec
Veronika Erjavec FOTO: Profimedia

Veronika Erjavec je bila tretja nosilka turnirja z nagradnim skladom 98.000 evrov. V vseh krogih, vključno s finalom, je zmagala brez izgubljenega niza.

Za Erjavec je bil to tretji posamični finale na ravni turnirjev WTA 125, v katerega spada tudi ljubljanski, ki ta teden poteka na igriščih v Tivoliju. Ob zmagah v Changshaju in Huzhouju je novembra lani izgubila še v finalu kolumbijskega Calija.

Erjavec bo na turnirju na Kitajskem danes odigrala tudi finale v dvojicah skupaj s Kazahstanko Žibek Kulambajevo.

