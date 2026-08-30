Veronika Erjavec po tesnem dvoboju zaključila nastope na turnirju US Open

Šestindvajsetletna igralka iz Ljubljane je letos nastopila v glavnem delu vseh štirih grand slamov, a je vse končala v uvodnem krogu. Edino zmago na največjih turnirjih je dosegla lani v Wimbledonu. Danes se je odlično upirala štiri leta starejši Italijanki, nekoč že četrti igralki na svetu in dvakratni finalistki grand slamov. Paolini je slavila v treh nizih po uri in 47 minutah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Dvoboj je potekal na drugem največjem igrišču v Flashing Meadowsu, imenovanem Louis Armstrong, ki sprejme 14.000 gledalcev. Glavni stadion Arthur Ashe je še precej večji, ima točno 23.771 sedežev in je največji teniški objekt na svetu.

Veronika Erjavec FOTO: Profimedia