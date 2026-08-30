Veronika Erjavec po tesnem dvoboju zaključila nastope na turnirju US Open

Šestindvajsetletna igralka iz Ljubljane je letos nastopila v glavnem delu vseh štirih grand slamov, a je vse končala v uvodnem krogu. Edino zmago na največjih turnirjih je dosegla lani v Wimbledonu. Danes se je odlično upirala štiri leta starejši Italijanki, nekoč že četrti igralki na svetu in dvakratni finalistki grand slamov. Paolini je slavila v treh nizih po uri in 47 minutah.
Dvoboj je potekal na drugem največjem igrišču v Flashing Meadowsu, imenovanem Louis Armstrong, ki sprejme 14.000 gledalcev. Glavni stadion Arthur Ashe je še precej večji, ima točno 23.771 sedežev in je največji teniški objekt na svetu.
Veronika Erjavec, ki je bila pred US Opnom na 106. mestu, bo na novi lestvici WTA izgubila precej pozicij, saj je imela lani v tem času niz odličnih rezultatov na Kitajskem. V ponedeljek bo nastopila še druga Slovenka v glavnem žrebu Tamara Zidanšek, ki je morala čez tri kvalifikacijske kroge. Pozno popoldan po našem času se bo pomerila z Uzbekistanko Marijo Timofejevo.
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