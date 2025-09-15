Veronika Erjavec prvič v 'top 100', Kaja Juvan napredovala na 128. mesto

Petindvajsetletna Veronika Erjavec je v primerjavi s prejšnjim tednom pridobila dvajset mest in napredovala na 99., medtem ko je leto dni mlajša Kaja Juvan, ki je bila pred tremi leti že 58. igralka na svetu, pridobila 26 mest. Tamara Zidanšek je izgubila dve mesti in nazadovala na 152., Dalila Jakupović pa je na 299. mestu.