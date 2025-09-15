Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Drugi športi

Veronika Erjavec prvič v 'top 100', Kaja Juvan napredovala na 128. mesto

Ljubljana, 15. 09. 2025 07.54 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec se je po nedeljski zmagi na turnirju WTA 125 v kitajskem Huzhouju prvič v svoji karieri prebila med najboljših 100 igralk na jakostni lestvici WTA, medtem ko je Kaja Juvan po zmagi na turnirju WTA 125 Zavarovalnica Sava Open v Ljubljani napredovala na 128. mesto.

Petindvajsetletna Veronika Erjavec je v primerjavi s prejšnjim tednom pridobila dvajset mest in napredovala na 99., medtem ko je leto dni mlajša Kaja Juvan, ki je bila pred tremi leti že 58. igralka na svetu, pridobila 26 mest. Tamara Zidanšek je izgubila dve mesti in nazadovala na 152., Dalila Jakupović pa je na 299. mestu.

Veronika Erjavec
Veronika Erjavec FOTO: Profimedia

Najboljše teniške igralke na svetu so si po nedavnem turnirju za grand slam v New Yorku vzele krajši tekmovalni premor. Na vrhu je Belorusinja Arina Sabalenka, ki ima več kot tri tisoč točk prednosti pred drugouvrščeno Poljakinjo Igo Swiatek.

Preberi še Veronika Erjavec osvojila turnir WTA 125 v Huzhouju

Lestvica WTA (15. september):

1. (1.) Arina Sabalenka (Blr) 11.225 točk

2. (2.) Iga Swiatek (Pol) 7933

3. (3.) Coco Gauff (ZDA) 7874

4. (4.) Amanda Anisimova (ZDA) 5159

5. (5.) Mira Andrejeva (Rus) 4793

6. (6.) Madison Keys (ZDA) 4579

7. (7.) Jessica Pegula (ZDA) 4383

8. (8.) Jasmine Paolini (Ita) 4006

9. (7.) Zheng Qinwen (Kit) 4003

10. (10.) Jelena Ribakina (Kaz) 3833

...

99. (119.) Veronika Erjavec (Slo) 761

128. (154.) Kaja Juvan (Slo) 588

152. (150.) Tamara Zidanšek (Slo) 480

299. (304.) Dalila Jakupović (Slo) 227

...

Naslednji članek

Po Čilu je zdaj prišel še čas za Bolgarijo

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256