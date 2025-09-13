Veronika Erjavec s kravato v nov kitajski finale

Veronika Erjavec , tretja nosilka na turnirju z nagradnim skladom 98.000 evrov, tudi ta teden na Kitajskem ne popušča. Do finala je napredovala brez izgubljenega niza, danes pa je proti 235. igralki sveta v uri in šestih minutah dvoboja izgubila le dve igri. Tudi v četrtfinalu je Japonki Kyoki Okamura zavezala kravato v prvem nizu ob zmagi s 6:0, 6:2.

V finalu se bo 25-letna Slovenka pomerila proti boljši iz obračuna med Rusinjo Alino Čarajevo (159. na lestvici WTA) in Francozinjo Carole Monnet (225.). Za nameček jo čez nekaj ur čaka še polfinale dvojic.

Za Erjavec bo to tretji posamični finale na ravni turnirjev, v katerega spada tudi ljubljanski, ki ta teden poteka na igriščih v Tivoliju. Ob zmagi v Changshaju je novembra lani izgubila še v finalu kolumbijskega Calija.

Na najvišji ravni WTA ima zmago v dvojicah v Iasiju (WTA 250) julija letos. Na ravni WTA 125 pa ima tri turnirske zmage med pari. Z novim zmagoslavjem na turnirju serije WTA 125 bi se Erjavec prvič v karieri prebila med najboljših 100 igralk. Odvisno od razpleta turnirja WTA 250 v Sao Paulu bi bila v ponedeljek bodisi 99. bodisi 100. igralka sveta.

Svojo najboljšo uvrstitev drži od ponedeljka, ko je zasedla 119. mesto, virtualno pa je pred finalom že 105. igralka lestvice WTA.