Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Drugi športi

Veronika Erjavec s kravato v nov kitajski finale

Šanghaj, 13. 09. 2025 09.24 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec nadaljuje odlične predstave na turnirjih serije WTA 125 na Kitajskem. Potem ko je pretekli konec tedna osvojila turnir v Changshaju, bo v nedeljo igrala tudi v finalu peščenega turnirja v mestu Huzhou. V polfinalu je namreč s 6:0, 6:2 premagala Rusinjo Anastasijo Gasanovo.

Veronika Erjavec, tretja nosilka na turnirju z nagradnim skladom 98.000 evrov, tudi ta teden na Kitajskem ne popušča. Do finala je napredovala brez izgubljenega niza, danes pa je proti 235. igralki sveta v uri in šestih minutah dvoboja izgubila le dve igri. Tudi v četrtfinalu je Japonki Kyoki Okamura zavezala kravato v prvem nizu ob zmagi s 6:0, 6:2.

Veronika Erjavec
Veronika Erjavec FOTO: Profimedia

V finalu se bo 25-letna Slovenka pomerila proti boljši iz obračuna med Rusinjo Alino Čarajevo (159. na lestvici WTA) in Francozinjo Carole Monnet (225.). Za nameček jo čez nekaj ur čaka še polfinale dvojic.

Za Erjavec bo to tretji posamični finale na ravni turnirjev, v katerega spada tudi ljubljanski, ki ta teden poteka na igriščih v Tivoliju. Ob zmagi v Changshaju je novembra lani izgubila še v finalu kolumbijskega Calija.

Na najvišji ravni WTA ima zmago v dvojicah v Iasiju (WTA 250) julija letos. Na ravni WTA 125 pa ima tri turnirske zmage med pari. Z novim zmagoslavjem na turnirju serije WTA 125 bi se Erjavec prvič v karieri prebila med najboljših 100 igralk. Odvisno od razpleta turnirja WTA 250 v Sao Paulu bi bila v ponedeljek bodisi 99. bodisi 100. igralka sveta.

Svojo najboljšo uvrstitev drži od ponedeljka, ko je zasedla 119. mesto, virtualno pa je pred finalom že 105. igralka lestvice WTA.

tenis veronika erjavec kitajska finale
Naslednji članek

Slovenski odbojkarji za uvod v vlogi favorita proti Čilu

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256