Veronika Erjavec še naprej blesti na Kitajskem

Peking, 11. 09. 2025 11.52 | Posodobljeno pred 34 minutami

Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec nadaljuje z izjemno uspešnim nastopanjem na Kitajskem. Po tem, ko je v preteklem tednu v Čangši posegla po prvem naslovu na turnirjih serije WTA 125, se je uvrstila v četrtfinale turnirja v Hudžovu.

Veronika Erjavec
Veronika Erjavec FOTO: Profimedia

V Hudžovu ta teden poteka turnir serije WTA, kjer tako kot pretekli teden v Čangši vloga 1. nosilke pripada Argentinki Marii Lourdes Carle (122. na WTA). Slovenka Veronika Erjavec (119. na WTA) je v 1. kolu zaigrala proti kvalifikantki Hanni Chang (243. na WTA) in jo po uri in 25 minutah ugnala z rezultatom 6:2 in 6:4. 

S tem si je Slovenka priborila mesto v osmini finala, uspel pa ji je tudi že preboj v četrtfinale. Slovenka je bila po dobri uri in pol igre boljša od Francozinje Chloe Paquet (227. na WTA). Šlo je za njun drugi medsebojni obračun, prvega je lani v Caliju v Kolumbiji dobila Erjavec. Bilo je 6:2 in 6:2. In tudi tokrat je bila v dveh nizih boljša 25-letna Postojnčanka.

Izid, WTA 125 Hudžov, Kitajska, pesek:
1. kolo: Erjavec V. (Slo/3) – Chang H. (Zda/Q) 6:2, 6:4,
2. kolo: Erjavec V. (Slo/3) – Pacquet C. (Fra) 7:6, 6:3. 

