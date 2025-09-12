Svetli način
Drugi športi

Veronika Erjavec še naprej odlično nastopa na Kitajskem

Peking, 12. 09. 2025 07.21 | Posodobljeno pred eno minuto

Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec nadaljuje z izjemno uspešnim nastopanjem na Kitajskem. Po tem, ko je v preteklem tednu v Čangši posegla po prvem naslovu na turnirjih serije WTA 125, se je že uvrstila v polfinale turnirja enakega ranga v Hudžovu.

Veronika Erjavec
Veronika Erjavec FOTO: Profimedia

V Hudžovu ta teden poteka turnir serije WTA, kjer tako kot pretekli teden v Čangši vloga 1. nosilke pripada Argentinki Marii Lourdes Carle (122. na WTA). Slovenka Veronika Erjavec (119. na WTA) je v 1. kolu zaigrala proti kvalifikantki Hanni Chang (243. na WTA) in jo po uri in 25 minutah ugnala z rezultatom 6:2 in 6:4. S tem si je Slovenka priborila mesto v osmini finala, uspel pa ji je tudi že preboj v četrtfinale. 

Slovenka je bila po dobri uri in pol igre boljša od Francozinje Chloe Paquet (227. na WTA). Šlo je za njun drugi medsebojni obračun, prvega je lani v Caliju v Kolumbiji dobila Erjavec. Bilo je 6:2 in 6:2. In tudi tokrat je bila v dveh nizih boljša 25-letna Postojnčanka. A tudi tu se Slovenka ni zaustavila. Za preboj med štiri najboljše na turnirju je tretja nosilka turnirja z gladkih 2:0 v nizih ugnala Japonko Kyoka Okamura

Izidi, WTA 125 Hudžov, Kitajska, pesek:
1. kolo: Erjavec (Slo/3) – Chang (Zda/Q) 6:2, 6:4,

2. kolo: Erjavec (Slo/3) – Pacquet (Fra) 7:6, 6:3,

3. kolo: Erjavec (Slo/3) - Okamura (Jap) 6:0, 6:2;

