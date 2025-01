Veronika Erjavec: Ta teden je bil vrhunec moje teniške kariere

"Malce je grenkega priokusa, saj razlika ni bila velika. Imela sem svoje priložnosti. Vseeno sem s preteklim tednom zelo zadovoljna. Ko bom prespala vse skupaj, se bom verjetno šele zavedala, kaj vse mi je uspelo. Še nekaj mesecev nazaj bi naredila marsikaj, da bi bila v tem položaju. To je zagotovo do zdaj vrhunec moje kariere, predvsem pa izjemno pozitivna izkušnja, iz katere lahko gradim naprej," je v pogovoru za Val 202 dejala Veronika Erjavec .

Petindvajsetletna Ljubljančanka si je nastop na odprtem prvenstvu Avstralije izborila skozi kvalifikacije. V treh dvobojih ni izgubila niza, oddala je skupaj vsega 13 iger, nato pa v prvem krogu glavnega turnirja klonila proti Nizozemki Suzan Lamens (77. na lestvici WTA), ki je zmagala s 7:5 in 7:6 (2).

Dvoboj je bil po prvem nizu prekinjen zaradi močnega deževje z nevihtami. Nadaljeval se je šele po nekaj urah, tako da je bila skoraj polovica dvobojev prvega dne glavnega turnirja prestavljena na ponedeljek. Med drugimi tudi Tamare Zidanšek z Rusinjo Anastazijo Potapovo.

"Dolgo je trajalo, da sem se vrnila na igrišče. Vmes sem šla celo spat. Nato sva se s trenerjem pogovorila o taktiki in se dogovorila, da grem kot v vsak dvoboj na vse ali nič. Zadovoljna sem, da sem ohranila zbranost tudi v trenutkih, ko sem začutila, da sem zraven in da lahko obrnem rezultat. Na koncu so odločile malenkosti," je v pogovoru z novinarjem radia Slovenija dejala Veronika Erjavec.