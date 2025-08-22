Veronika Erjavec uspešno preskočila tudi drugo oviro

Dvoboj s kanadsko tekmico Cadence Brace je trajal uro in 52 minut. V tretjem kvalifikacijskem krogu se bo Slovenka Veronika Erjavec merila z vrstnico, 25-letno Claire Liu, ki na lestvici WTA zaseda 374. mesto. Erjavec je trenutno 140. igralka sveta.

Preostale tri Slovenke so se poslovile v prvem krogu. Najbližje zmagi je bila Tamara Zidanšek, ki je v drugem nizu zapravila zaključno žogico, Polona Hercog je izgubila v treh nizih, Kaja Juvan pa s 7:5 in 6:4.