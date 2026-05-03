Veronika Erjavec je imela odličen teden na Kitajskem, nato pa v finalu povsem odpovedala

Veronika Erjavec je že z uvrstitvijo v finale izboljšala dosedanjo rekordno znamko, 91. mesto, zmaga v finalu proti Poljakinji Katarzyni Kawi pa bi jo približala 80. mestu na svetu. Idrijčanka, ki je v Huzhouju prva nosilka, ta teden še ni izgubila niza. V polfinalu je bila boljša od domačinke Xiyu Wang s 6:3 in 7:6. Vse do finala, kjer pa je bila nižje postavljena Poljakinja Kawa premočna.

Slovenka na poti do finala ni izgubila niti enega niza, v začetku finalnega obračuna pa ni našla pravih občutkov. Poljakinja je po uvodnem "breaku" v naslednji igri ubranila žogico za "break", povedla z 2:0, nato pa v manj kot pol ure osvojila prvi niz.

V drugem nizu sta bili igralki povsem enakovredni, obe pa sta uspešno držali igre na svoj začetni udarec. Do rezultata 4:4 se nobena od igralk ni soočila z "break" žogico, v 9. igri niza pa je drugo izkoristila Poljakinja. V naslednji igri je 26-letna Slovenka še poizkušala priti do preobrata, na servis Poljakinje prišla do vodstva s 15:30, a na koncu rezultata ni uspela izenačiti.

V četrtfinalu 98.000 evrov vrednega turnirja je izpadla Mariborčanka Polono Hercog, ki pa bo tudi zadovoljna zapustila Kitajsko, saj se bo na novi lestvici približala 200. mestu.