Veronika Erjavec je imela odličen teden na Kitajskem, nato pa v finalu povsem odpovedala

Peking, 03. 05. 2026 11.56 pred 1 uro 2 min branja 0

M.J.
Veronika Erjavec

Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec se je uvrstila v finale turnirja serije WTA 125 na Kitajskem. Idrijčanka je imela veliko priložnost za tretji naslov med posameznicami na tovrstnih turnirjih, hkrati pa je v Huzhouju branila lansko lovoriko. Ni ji uspelo. Proti nižje postavljeni Poljakinji Katarzyni Kawi je gladko izgubila (0:6, 4:6). V prvem setu sploh ni osvojila igre. Osvojene točke na turnirju na Kitajskem pa ji bodo v ponedeljek vseeno prinesle najvišjo uvrstitev v karieri.

Veronika Erjavec je že z uvrstitvijo v finale izboljšala dosedanjo rekordno znamko, 91. mesto, zmaga v finalu proti Poljakinji Katarzyni Kawi pa bi jo približala 80. mestu na svetu. Idrijčanka, ki je v Huzhouju prva nosilka, ta teden še ni izgubila niza. V polfinalu je bila boljša od domačinke Xiyu Wang s 6:3 in 7:6. Vse do finala, kjer pa je bila nižje postavljena Poljakinja Kawa premočna.

FOTO: Profimedia

Slovenka na poti do finala ni izgubila niti enega niza, v začetku finalnega obračuna pa ni našla pravih občutkov. Poljakinja je po uvodnem "breaku" v naslednji igri ubranila žogico za "break", povedla z 2:0, nato pa v manj kot pol ure osvojila prvi niz.

FOTO: Profimedia

V drugem nizu sta bili igralki povsem enakovredni, obe pa sta uspešno držali igre na svoj začetni udarec. Do rezultata 4:4 se nobena od igralk ni soočila z "break" žogico, v 9. igri niza pa je drugo izkoristila Poljakinja. V naslednji igri je 26-letna Slovenka še poizkušala priti do preobrata, na servis Poljakinje prišla do vodstva s 15:30, a na koncu rezultata ni uspela izenačiti.

V četrtfinalu 98.000 evrov vrednega turnirja je izpadla Mariborčanka Polono Hercog, ki pa bo tudi zadovoljna zapustila Kitajsko, saj se bo na novi lestvici približala 200. mestu.

Preberi še Veronika Erjavec osvojila turnir dvojic WTA 125 na Portugalskem

Veronika Erjavec ima sicer na Huzhou izjemno lepe spomine, saj je že lani tam osvojila enega od dveh turnirjev serije WTA 125. Bila je celo najboljša tako v posamični konkurenci kot tudi v dvojicah.

