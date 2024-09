Verstappen zavoljo preklinjanja obsojen na družbeno koristno delo

Maxa Verstappna so na novinarski konferenci v Singapurju povprašali o dirki v Bakuju, kjer je s številnimi težavami z bolidom na koncu osvojil peto mesto. "Že ko sem začel nastop v kvalifikacijah, sem vedel, da je avto v riti," je dejal 26-letni Nizozemec. Tekmovalni komisarji so se na izjavo odzvali in ocenili, da morajo športniki v formuli 1 uporabljati jezik, ki izpolnjuje standarde za vse ciljne skupine in oddaje. Verstappen se je na zaslišanju opravičil, a dodal, da je tovrstna raba jezika na Nizozemskem običajna praksa, angleščina pa ni njegov materni jezik.

Komisarji so to dejstvo sicer upoštevali, a opozorili, da so športniki vzorniki in da morajo biti pazljivi z govorom v svojih javnih nastopih, posebej v primerih, ko niso izpostavljeni posebej velikemu pritisku. Le nekaj dni pred tem se je javno oglasil tudi predsednik Mednarodne avtomobilistične zveze sultan Mohamed Ben Sulejman in vodstva tekmovanj pozval, naj zmanjšajo število kletvic, ki se pojavljajo v neposrednih prenosih avtomobilističnih tekmovanj.

Morda so Verstappnu tudi zapleti s komisarji vzeli nekaj moči v uvodu dirke v Singapurju, saj je bil Nizozemec na prvem treningu le 15., najhitrejši je bil njegov tekmec v boju za skupno zmago Lando Norris.