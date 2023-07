Verstappen brez težav do zmage na VN Avstrije

Sobotno sprintersko dirko je zaznamovala mokra proga, ki pa se je proti koncu sušila. To ni zmedlo Maxa Verstappna, ki je izkoristil najboljši startni položaj, in v cilj pripeljal pred Charlesom Leclercom in Sergiom Perezom.

Vodilni v skupnem seštevku SP je v petek dobil kvalifikacije za današnjo dirko, tako da je tudi to začel s prvega startnega položaja in čeprav zaradi različne strategije postankov med njim in Leclercom ni vodil celotno dirko, zmaga Nizozemca nikoli ni bila pod vprašajem. Še pred koncem dirke si je Verstappen nabral prednost 24 sekund, nato pa si drznil nov postanek za mehkejše pnevmatike, s katerimi je postavil najhitrejši krog dirke. S tem je dobil še eno točko več za SP. Na koncu je ciljno črto prečkal 5,155 sekunde pred Leclercom in 17,188 sekunde pred Perezom.