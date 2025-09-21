Svetli način
Verstappen do zmage, Piastri v prvem krogu pristal v ogradi

Baku, 21. 09. 2025 14.49 | Posodobljeno pred 1 uro

STA
Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva formule 1 v azerbajdžanskem Bakuju. Drugi je bil Britanec George Russell (Mercedes), tretji pa Španec Carlos Sainz (Williams). Vodilni v seštevku sezone Avstralec Oscar Piastri po trčenju v ogrado že v prvem krogu ni končal dirke.

VN Azerbajdžana
VN Azerbajdžana FOTO: AP

Kljub odstopu je Oscar Piastri ostal na prvem mestu, saj njegov najbližji zasledovalec, moštveni sotekmovalec pri McLarnu Britanec Lando Norris ni najbolje izkoristil ponujene priložnosti. Bil je le sedmi, tako da je zaostanek za Avstralcem z 31 točk zmanjšal na 25.

Tokratni zmagovalec Max Vertsappen se je utrdil na tretjem mestu seštevka, a za Piastrijem še vedno zaostaja 69 točk. Naslednja postaja sezone formule 1 bo dirka v Singapurju čez 14 dni.

kladivo
21. 09. 2025 15.35
Letos sport klub ce ga imate drugo leto pa pop tv
Mac-tat
21. 09. 2025 15.22
Zakaj nobena TV ne prenaša F1, pred leti je Slo TVS obljubila, sedaj so vsi pozabili. Mogoče je premalo cvenka za drag TV prenos- kdo ve!
