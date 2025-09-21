Verstappen do zmage, Piastri v prvem krogu pristal v ogradi

Kljub odstopu je Oscar Piastri ostal na prvem mestu, saj njegov najbližji zasledovalec, moštveni sotekmovalec pri McLarnu Britanec Lando Norris ni najbolje izkoristil ponujene priložnosti. Bil je le sedmi, tako da je zaostanek za Avstralcem z 31 točk zmanjšal na 25.

Tokratni zmagovalec Max Vertsappen se je utrdil na tretjem mestu seštevka, a za Piastrijem še vedno zaostaja 69 točk. Naslednja postaja sezone formule 1 bo dirka v Singapurju čez 14 dni.