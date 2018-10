Verstappen do zmage v Mehiki, Lewis se veseli petega naslova prvaka

S petim naslovom (2008, 2014, 2015, 2017, 2018) je Lewis Hamilton postal šele tretji dirkač s petimi naslovi za Michaelom Schumacherjem (7 naslovov) in Juanom Manuelom Fangiom (5). Po štiri naslove imata še Sebastian Vettel in Alain Prost. "Najprej bi se rad zahvalil navijačem, ki so naredili to dirko posebno, zahvalil pa bi se tudi moji ekipi. Dirka v Mehiki ni bila odločilna, ampak trdo delo skozi vse dirke sezone," je v prvi izjavi na dirkališču v Mehiki povedal Hamilton. Nato pa pokomentiral še dogajanje na stezi: "To je bila grozna dirka. Na začetku mi je uspel dober start, prebil sem se naprej, nato pa ne vem, kaj se je dogajalo …"

Tako sta se Sebastian Vettel in Kimi Räikkönen prebila pred Hamiltona, vozila sta na tretjem in četrtem mestu, drugo mesto pa je držal Ricciardo. Temu je deset krogov do konca odpovedal motor, tako da je moral predčasno zaključiti dirko. Verstappen je prednost pred Vettlom, ki je imel že zelo načete gume, zlahka nadziral in ni vozil na polno, v ozadju pa se razmerje moči ni spreminjalo. Valtteri Bottas je osvojil šesto mesto, Nico Hülkenbergpa sedmo. Verstappen se je razveselil druge zmage v letošnji sezoni, skupno pa pete v karieri.

"Čudovito. Nisem veliko spal sinoči, bil sem odločen, da danes zmagam. To nam je uspelo. Res sem imel dober dirkalnik," je takoj po dirki razlagal Verstappen. Ta je v Mehiki slavil še drugič zapored. Do konca sezone ostajata še VN Brazilije in VN Abu Dabija.