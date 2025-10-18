Svetli način
Verstappen dobil sprintersko dirko, odstop obeh McLarnovih dirkačev

Austin, 18. 10. 2025 20.35 | Posodobljeno pred 1 uro

STA
Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) je zmagal na sprinterski dirki formule 1 v Austinu v Združenih državah Amerike. Oba dirkača McLarna, Avstralec Oscar Piastri, ki je tudi skupno vodilni, in Britanec Lando Norris sta odstopila po trku v prvem krogu.

Max Verstappen je na skrajšani dirki vodil od starta do cilja in prišel do svoje 13. zmage na sprinterskih dirkah ter druge v tej sezoni. Delo sta mu olajšala že omenjena McLarnova tekmovalca, ki sta bila udeležena v trk. Oscar Piastri ni imel dovolj prostora ob Nemcu Nicu Hülkenbergu in Landu Norrisu. Avstralca je Hülkenbergovo desno sprednje kolo "zbilo" s steze, ob tem pa je poškodovalo tako Piastrijev dirkalnik kot Norrisov. Komisija je incident opredelila kot standardno dirkaško nesrečo, na progo pa je prišel varnostni avto.

"To je bilo grozno. Nobeden od naših voznikov ni kriv," je v pogovoru za Sky Sports dejal izvršni direktor McLarna Zak Brown, ki ga je skrbelo tudi to, ali bosta dirkalnika nared do kvalifikacij za glavno nedeljsko dirko. Te se bodo začele ob 23. uri po slovenskem času. V petem krogu se je varnostni avtomobil umaknil, Verstappen je bil na čelu. Za njim so se Britanec George Russell (Mercedes), Carlos Sainz (Williams) in oba Ferrarijeva voznika, Monačan Charles Leclerc in Britanec Lewis Hamilton, izognili vsem težavam in se premaknili na dobre položaje.

Max Verstappen
Max Verstappen FOTO: Profimedia

Na koncu je Versteppen slavil pred Russellom in Sainzem, četrti je bil Hamilton po napaki na koncu petouvrščenega Leclerca.

Z zmago je Verstappen zmanjšal svoj zaostanek v svetovnem prvenstvu na 55 točk za Piastrijem. Branilec naslova je na tretjem mestu za Norrisom. "Po varnostnem avtomobilu smo potrebovali nekaj krogov, da smo dosegli spodoben ritem, zato moramo ugotoviti, kaj je to povzročilo," je dejal Verstappen. "Jutri moramo biti boljši, da se bomo lahko borili proti McLarnu," je dodal.

formula ena Verstappen
