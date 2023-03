Verstappen in Red Bull spet premočna za tekmece

Vse skupaj pa ni pomagalo, saj je Monačanov dirkalnik zdržal le dobro polovico dirke; potem ko so ga začeli prehitevati tekmeci, je v 41. krogu moral dokončno odnehati in je ustavil ob stezi.

A veselje v Ferrarijevi ekipi ni trajalo dolgo. Že pred dirko je bilo pri Italijanih precej slabe volje, saj so morali zamenjati del pogonskega sklopa v Leclercovem dirkalniku. Kazni danes sicer ni bilo, a so tako že na prvi dirki "pokurili" eno od le dveh možnosti takšne menjave v sezoni.

V prvem delu dirke je sicer kazalo na morda vsaj nekoliko bolj izenačen obračun. Premoč Red Bulla – avstrijska ekipa je bila s prvim in drugim mestom najboljša že v kvalifikacijah – je z dobrim startom prekinil Leclerc. Ferrarijev voznik se je prebil pred Pereza na drugo mesto.

Ti vsaj na prvi dirki niso imeli pravega odgovora, oba Mercedesa z Britancema Lewisom Hamiltonom (peti) in Georgeom Russllom (sedmi) sta bila daleč od stopničk, Ferrari pa je sezono 2023 spet začel s tehničnimi težavami, saj Monačan Charles Leclerc ni končal dirke, Španec Carlos Sainz na četrtem mestu pa ni bil kos starejšemu rojaku Alonsu .

A če je imel Leclerc slab dan, so bili veliko bolj zadovoljni pri Astonu Martinu. V tej ekipi so nase opozorili že na testiranjih in pokazalo se je, da imajo konkurenčen dirkalnik. V kombinaciji z izkušenim nekdanjim svetovnim prvakom Alonsom, ki je pri 41 letih še vedno željan dvobojev z mlajšimi tekmeci, je danes vse delovalo brez napak. Alonso je brez večjih težav prehitel najprej oba Mercedesa, potem pa v boju za stopničke še drugega Ferrarija.

"Končati na stopničkah na prvi dirki sezone je sijajno. Da pa imaš drugi najboljši avto na dirki, je pa že malo nerealno," je bil z doseženim zadovoljen nekdanji dvakratni svetovni prvak Alonso.

"Zelo lepo, dober rezultat. Zadovoljen sem, hvala ekipi, točno tak začetek smo želeli in potrebovali," pa je dirko pospremil Verstappen. Nizozemec je sicer že v soboto dosegel nov "pole position" v kvalifikacijah, že 21. v karieri, današnja zmaga pa je zanj skupno že 36.

Na prvi dirki sezone pa je imel res smolo tudi Esteban Ocon. Francoz je postal zbiralec kazni; prvo je dobil, ker se je na startu nepravilno postavil na svoje mesto. Ker petsekundne kazni ni oddelal pravilno, je dobil še eno desetsekundno, pri tej pa prekoračil hitrost v boksih in dobil še en petsekundni postanek ... Nato je zaradi okvare dirko končal v 46. krogu.

Sezona, v kateri je rekordnih 23 postaj, se bo nadaljevala čez 14 dni s preizkušnjo v Džedi v Savdski Arabiji.