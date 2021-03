Verstappen premoč kronal tudi na sobotnih kvalifikacijah

S tem je 23-letni Max Verstappen prišel do četrtega 'pole positiona' v karieri, na uvodni dirki pa bo lovil 11. zmago, ki mu jo bosta skušala preprečiti Mercedesa za njim. Od četrtega do desetega mesta so se na dirkališču Sahir zvrstili še Charles Leclerc (Ferrari),Pierre Gasly (Alpha Tauri),Daniel Ricciardo (McLaren), Lando Norris (McLaren), Carlos Sainz ml.(Ferrari), Fernando Alonso (Alpine) inLance Stroll(Aston Martin).

Presenetljivo je brez uvrstitve v zadnji del kvalifikacij ostal drugi Red Bull, MehičanSergio Perez, ki se je uštel pri izbiri gum. Dirko bo začel z 11. mesta. Sezone prav tako ni najbolje začel štirikratni svetovni prvak Sebastian Vettel (Aston Martin), ki se bo s starta podal kot 18.