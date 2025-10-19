Verstappen najboljši tudi v kvalifikacijah

"Preprosto čudovito," je Nizozemec ob uspehu v kvalifikacijah po radijski zvezi sporočil v bokse. Vodilna v SP, Avstralec Oscar Piastri in njegov drugouvrščeni sotekmovalec pri McLarnu Britanec Lando Norris sta doživela nov spodrsljaj.

Norris je po nesreči, v kateri je Piastri v prvem ovinku trčil najprej v Nica Hülkenberga in nato še v Norrisa, izpadel že v prvem krogu sprinterske dirke, a mu je kvalifikacije uspelo končati na drugem mestu, čeprav je za Verstappnom zaostajal skoraj tri desetinke sekunde. Piastri je prišel le na šesto mesto.

Tretji čas kvalifikacij je dosegel lanski zmagovalec Austina Charles Leclerc s Ferrarijem.

Norris je moral celo prekiniti kvalifikacijski poskus, ki je bil bolj podoben rodeu na teksaški stezi. Ali je bilo to posledica slabega oprijema volana, še ni jasno, vendar je Norris od svoje ekipe zahteval novega.