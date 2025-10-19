Svetli način
Drugi športi

Verstappen najboljši tudi v kvalifikacijah

Austin, 19. 10. 2025 07.38 | Posodobljeno pred 1 uro

STA
Max Verstappen (Red Bull) je v boju za svetovno prvenstvo pokazal odlično formo na dirki za veliko nagrado ZDA. Dobre tri ure po zmagi v sprintu s prvega startnega položaja je štirikratni svetovni prvak v formuli 1 pripeljal še do prvega startnega položaja za VN ZDA.

"Preprosto čudovito," je Nizozemec ob uspehu v kvalifikacijah po radijski zvezi sporočil v bokse. Vodilna v SP, Avstralec Oscar Piastri in njegov drugouvrščeni sotekmovalec pri McLarnu Britanec Lando Norris sta doživela nov spodrsljaj.

Norris je po nesreči, v kateri je Piastri v prvem ovinku trčil najprej v Nica Hülkenberga in nato še v Norrisa, izpadel že v prvem krogu sprinterske dirke, a mu je kvalifikacije uspelo končati na drugem mestu, čeprav je za Verstappnom zaostajal skoraj tri desetinke sekunde. Piastri je prišel le na šesto mesto.

Tretji čas kvalifikacij je dosegel lanski zmagovalec Austina Charles Leclerc s Ferrarijem.

Norris je moral celo prekiniti kvalifikacijski poskus, ki je bil bolj podoben rodeu na teksaški stezi. Ali je bilo to posledica slabega oprijema volana, še ni jasno, vendar je Norris od svoje ekipe zahteval novega.

Dobra novica za McLarnov dvojec pa je, da so mehaniki lahko oba dirkalnika po hudem trčenju, ki je privedlo do Verstappnove zmage v sprintu, pravočasno pripravili na start. Dejstvo, da sta trčila že ob prvi skupni situaciji po razjasnitvi singapurskega incidenta, ko se je Norris dotaknil Piastrija in je ta skoraj pristal v zidu steze, je verjetno znak napetosti v boju za SP. Četudi je bila nesreča v prvem ovinku dirkališča Circuit of the Americas bolj posledica niza nesrečnih okoliščin.

Kvalifikacije za glavno dirko niso trajale dolgo in dirkača sta se lahko nekoliko ohladila v garaži z zunanjimi temperaturami 33 stopinj Celzija.

Piastrijeva prednost v SP pred Verstappnom, ki se je po sprintu skrčila na 55 točk, bi se lahko danes zvečer (21.00) še zmanjšala. Nizozemec, ki je osvojil svoj 47. najboljši startni položaj v F1, za Norrisom zaostaja za 33 točk.

