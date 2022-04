Verstappen najhitrejši na sprinterski dirki v Imoli

Charles Leclerc je sicer startal z drugega mesta po petkovih kvalifikacijah, a bolje potegnil s črte in sprva prehitel Maxa Verstappna . A Nizozemec je ves čas ostajal blizu in dva kroga pred koncem izkoristil Monačanove težave z gumami. Tretji je ciljno črto prečkal Sergio Perez (Red Bull).

Aktualni svetovni prvak pa se kljub zmagi zaveda, da ga jutri čaka povsem drugačna naloga: "Zelo sem zadovoljen s 'čistim' šprintom ob koncu dirke. Seveda sem vesel za današnji rezultat, a se zavedam, da je jutri na vrsti drugačna dirka, kjer bo treba računati na drugačno 'porabo' gum."

Eden izmed kandidatov za jutrišnjo zmago bo seveda tudi zmagovalec letošnjih dirk v Bahrajnu in Avstraliji Leclerc, ki je imel proti koncu dirke nekaj težav z gumami: "Na koncu sem imel težave z gumami, zato moramo to čimprej analizirati, da ne bo težav jutri. To je dirkanje, čaka nas veliko dela in verjamem, da se bomo jutri na dirkališče vrnili močnejši."

Tretjeuvrščeni 'Checho', pa je po včerajšnjem sedmem mestu na kvalifikacijah zelo zadovoljen z današnjim končnim izkupičkom: "Mislim, da je pomembno, da smo popravili rezultat z včerajšnjih kvalifikacij. Danes mi je uspel lep preboj v ospredje in vesel sem, da sem si zagotovil dober štartni položaj za jutri."