Verstappen najhitrejši v kvalifikacijah Austina

Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) je dobil kvalifikacije pred dirko svetovnega prvenstva formule 1 v ameriškem Austinu. Vodilni v seštevku sezone je prehitel najbližjega tekmeca v boju za naslov Britanca Lewisa Hamiltona (Mercedes). Za Verstappna je bil to 12. najboljši startni položaj v karieri in sedmi v sezoni. Tretji čas kvalifikacij je dosegel drugi Red Bullov dirkač Mehičan Sergio Perez. Četrti čas je sicer dosegel drugi Mercedesov voznik Finec Valtteri Bottas, ki pa bo startal z devetega mesta, ker so v njegovem dirkalniku zamenjali motor.

icon-expand Max Verstappen FOTO: AP Iz druge vrste bo tako začel še Ferrarijev dirkač Monačan Charles Leclerc, iz tretje pa drugi Ferrarijev voznik Španec Carlos Sainz in McLarnov Avstralec Daniel Ricciardo. V seštevku pred ameriško dirko vodi Max Verstappen z 262,5 točke, Lewis Hamilton jih ima 256,5, Valtteri Bottas pa 177.