Verstappen osvojil prvi startni položaj na VN nagradi Velike Britanije

Štirikratni in tudi aktualni svetovni prvak Max Verstappen je v soboto znova demonstriral svoje znanje, ko je na veliki nagradi Velike Britanije v formuli 1 osvojil prvi startni položaj. Nizozemec iz Red Bulla je na znameniti in 5,891 kilometra dolgi progi v Silverstonu dosegel čas minute in 24,892 sekunde.