Verstappen po trku z Russllom le še točko oddaljen od prepovedi dirkanja

Russell je izkoristil priložnost in napadel, Verstappen pa je branil pozicijo tako, da je zapeljal izven steze in se vrnil pred Britanca – kar je sprožilo takojšnjo reakcijo moštva. Inženir mu je naročil, naj prepusti mesto Russellu, da bi se izognil kazni. Toda manever je bil vse prej kot gladek. Verstappen naj bi po radijski zvezi popustil v petem ovinku, a je nato nenadoma pospešil in zadel Russella.

Po dirki je Russell ostro komentiral: "Po mojem mnenju me je enostavno zadel. Ne vem, zakaj ali kaj je razmišljal. Na srečo sem dirko končal skoraj brez poškodb na bolidu, a kaznovan je bil veliko bolj kot jaz. Končal sem četrti, on 10. – očitno to ni bila pametna poteza."

Komisarji so Verstappnu prisodili 10-sekundno kazen in tri kazenske točke, kar pomeni, da ima zdaj na svoji dirkaški licenci že 11 kazenskih točk – samo eno manj od prepovedi nastopa na eni dirki. Če ne bo pazljiv, lahko Red Bull že na naslednjih dveh dirkah ostane brez prvega dirkača.

Verstappen je kasneje po prespani noči na Instagramu priznal svojo napako: "Imeli smo dobro strategijo, vse do izhoda varnostnega avtomobila. Izbira pnevmatik in dogajanje po ponovnem štartu sta sprožila frustracijo, kar je pripeljalo do poteze, ki ni bila pravilna in se ne bi smela zgoditi."