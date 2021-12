Verstappen: Razumem, kako se Lewis počuti

Vse je spremenila nesreča Nicholasa Latifija , ki je na stezo priklicala varnostni avto. Verstappen je ta razplet s svojim moštvom mojstrsko izkoristil in v zadnjem krogu s svežimi gumami prehitel Angleža.

"Ena stran je bila izjemno srečna, druga je bila razočarana," je novi svetovni prvak po dirki opisal občutke v obeh moštvih. Nato pa se je poskušal postaviti v kožo poraženca: "Seveda razumem, kako se Lewis počuti. Celotno dirko je naredil vse prav, ampak Formula 1 je lahko zelo nepredvidljiva. Lahko bi se zgodilo tudi obratno in bi jaz celo dirko vse nadziral in jo izgubil v zadnjem krogu. Na žalost je to del dirkanja."

'Potrebovali smo čudež'

"Seveda sem videl, da ga ne dohitevam dovolj hitro. Rekel sem si, da moram pritiskati do konca, ker nisem želel obupati. To smo tudi naredili," je svojo motivacijo med dirko opisal Verstappen. Dejstvo je, da Nizozemec verjetno ne bi bil novi prvak, če se dirka ne bi zaključila s pomočjo varnostnega avtomobila in tega se dobro zaveda tudi Verstappen.