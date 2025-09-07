Verstappen prekinil prevlado McLarna

Na jubilejni 75. dirki formule 1 na slovitem prizorišču v Monzi je Max Verstappen dosegel tretjo zmago na tej progi in skupno že 66. v karieri.

Danes svetovni prvak ni imel pravega tekmeca, saj sta bila McLarna daleč za njim. Ob postanku Oscarja Piastrija nekaj krogov pred koncem so v njegovi ekipi naredili tudi napako, zaradi katere je Avstralec izgubil nekaj sekund, zaradi tega pa tudi drugo mesto in je Lando Norris lahko zaostanek v SP zmanjšal za tri točke na 31. Tretji je Verstappen s 94 točkami zaostanka za Avstralcem.

Naslednja postaja sezone formule 1 bo čez 14 dni v Azerbajdžanu.