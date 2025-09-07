Svetli način
Drugi športi

Verstappen prekinil prevlado McLarna

Monza, 07. 09. 2025 16.26 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
3

Nizozemski dirkač Max Verstappen je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva Formule 1 v Monzi, s čimer je prekinil pet zaporednih zmag McLarna. S starta iz najboljšega položaja je vodil skoraj ves čas in zmagal z prepričljivo prednostjo. Lando Norris je končal na drugem mestu, pred moštvenim kolegom Oscarjem Piastrijem.

Na jubilejni 75. dirki formule 1 na slovitem prizorišču v Monzi je Max Verstappen dosegel tretjo zmago na tej progi in skupno že 66. v karieri.

Danes svetovni prvak ni imel pravega tekmeca, saj sta bila McLarna daleč za njim. Ob postanku Oscarja Piastrija nekaj krogov pred koncem so v njegovi ekipi naredili tudi napako, zaradi katere je Avstralec izgubil nekaj sekund, zaradi tega pa tudi drugo mesto in je Lando Norris lahko zaostanek v SP zmanjšal za tri točke na 31. Tretji je Verstappen s 94 točkami zaostanka za Avstralcem.

Naslednja postaja sezone formule 1 bo čez 14 dni v Azerbajdžanu.

formula 1 verstappen mclaren red bull
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
nikoliprav
07. 09. 2025 18.51
+0
Ha ha, kakšne neumnosti vi pišete v uredništvu. Avtor S.V. dej preberi kakšen drug portal (če že niso gledal dirke)preden se blamiras...
ODGOVORI
1 1
nikoliprav
07. 09. 2025 18.53
+1
No naj ti pomagam..Pri postanku Landa Norrisa so naredil napako zaradi česa ga je Oskar prehitel. Po ukazih iz moštva mu je moral nato vrniti položaj...
ODGOVORI
2 1
Franci123
07. 09. 2025 17.08
+3
In to z traktorjem hahahaha
ODGOVORI
3 0
