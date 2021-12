Verstappen presenetil Hamiltona in osvojil 'pole' na zadnji, odločilni dirki sezone

"Seveda je to izjemen občutek. Sem neizmerno vesel, to je tisto, kar smo si želeli. Toda nikoli ni lahko, še posebej ob formi Mercedesa na teh zadnjih dirkah," je osvojitev najboljšega startnega položaja pokomentiral Max Verstappen (Red Bull). "Maxu je uspel izjemen krog in danes nismo uspeli odgovoriti. Povsem zasluženo je osvojil 'pole'. Toda mislimo, da imamo dober položaj z našimi pnevmatikami za nedeljsko dirko in upamo na dobro dirko. Še vedno sem v prvi startni vrstni in s tam bom začel dirko," pa pretirano ni bil zaskrbljen dirkač Mercedesa Lewis Hamilton.