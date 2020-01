Verstappen pri Red Bullu do konca leta 2023: 'Cilj je borba za naslov'

Zdaj 22-letni Nizozemec Max Verstappen je v ekipo prišel leta 2016, pogodba pa bi se mu iztekla letos. Že pred sezono 2020 sta se strani dogovorili, da jo podaljšata še za tri leta. Pri Red Bullu so veselo novico potrdili še pred začetkom prvih testiranj novega leta.

"Res sem vesel, da sem podaljšal sodelovanje z ekipo. Red Bull je verjel vame in mi ponudil priložnost za začetek v formuli 1, za kar sem bil vedno zelo hvaležen," je dejal Verstappen, ki je udejstvovanje v formuli 1 začel kot član Red Bullovega Tora Rossa leta 2014. "Želim zmagovati z Red Bullom in naš cilj je, seveda, skupna borba za svetovni naslov,"je dodal Verstappen.

"S priključitvijo Honde in ob napredku, ki nam je uspel v zadnjih dvanajstih mesecih, mi vse skupaj daje še večjo motivacijo in prepričanje, da lahko skupaj zmagujemo. Spoštujem način, na katerega sodelujeta Red Bull in Honda, z vseh strani vsi vpleteni dajejo vse od sebe za uspeh,"je še dejal Verstappen, zmagovalec treh dirk v minuli sezoni F1, ki jo je z 278 točkami sklenil kot najtesnejši zasledovalec svetovnega prvaka Lewisa Hamiltona (413 točk) in Britančevega Mercedesovega moštvenega kolega Valtterija Bottasa (326).