Verstappen s prvega mesta v Katarju hiti novemu naslovu naproti

Za Nizozemca je to deseti "pole position" v sezoni in jubilejni 30. v karieri.

Na drugem in tretjem mestu sta kvalifikacije sicer najprej končala McLarnova dirkača Britanec Lando Norris in Avstralec Oscar Piastri, a so jima dosežka črtali, ker sta zapeljala prek roba steze. Končala sta na desetem in šestem mestu.

Iz druge vrste bo tako ob Hamiltonu nedeljsko dirko začel še Španec Fernando Alonso (Aston Martin), v tretji pa je pred Piastrijem še Monačan Charles Leclerc (Ferrari).

Verstappen bi si lahko že v soboto zagotovil nov naslov svetovnega prvaka. Pred Katarjem ima v SP namreč kar 177 točk naskoka pred moštvenim sotekmovalcem Sergiem Perezom, Mehičana pa lahko tudi praktično dokončno prehiti že v soboto, če bo vsaj šesti ali pa dobil tri točke več.

Red Bull si je že pred katarjem zagotovil konstruktorski naslov v sezoni 2023.