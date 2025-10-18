Verstappen s prvega startnega položaja na sprintu v Austinu

Štirikratni svetovni prvak Max Verstappen je za vsega 0,071 sekunde ugnal Landa Norrisa, Oscar Piastri je na tretjem mestu zaostal 0,380 sekunde. Avstralcu bo družbo v drugi vrsti na startu sprinterske dirke presenetljivo delal Nemec Nico Hülkenberg (Sauber).

Iz tretje startne vrste bosta startala Britanec George Russell (Mercedes) in Španec Fernando Alonso (Aston Martin), iz četrte pa Španec Carlos Sainz (Williams) ter Britanec Lewis Hamilton (Ferrari).

Kvalifikacije za sprintersko dirko so se odvile ponoči po srednjeevropskem času, sprinterska dirka pa bo danes na sporedu ob 19. uri. Zatem sledijo še kvalifikacije za glavno dirko, ki se bo v nedeljo začela ob 21. uri.

Pred sprintom v skupnem seštevku SP po 18. od 24 dirk v sezoni najbolje kaže Piastriju, ki ima pred moštvenim kolegom Norrisom 22 točk naskoka (336-314). Verstappen (273) na tretjem mestu zaostaja za 63 točk, četrti je Russell z 237 točkami.