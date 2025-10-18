Svetli način
Verstappen s prvega startnega položaja na sprintu v Austinu

Austin, 18. 10. 2025 08.37 | Posodobljeno pred 1 uro

S.V. , STA
Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) je bil najhitrejši v kvalifikacijah za današnjo sprintersko dirko pred nedeljsko veliko nagrado ZDA v Austinu v svetovnem prvenstvu Formule 1. V kvalifikacijah je bil ponoči Nizozemec hitrejši od McLarnovega dvojca, Britanca Landa Norrisa ter vodilnega v skupnem seštevku SP Avstralca Oscarja Piastrija.

Max Verstappen
Max Verstappen FOTO: Profimedia

Štirikratni svetovni prvak Max Verstappen je za vsega 0,071 sekunde ugnal Landa Norrisa, Oscar Piastri je na tretjem mestu zaostal 0,380 sekunde. Avstralcu bo družbo v drugi vrsti na startu sprinterske dirke presenetljivo delal Nemec Nico Hülkenberg (Sauber).

Iz tretje startne vrste bosta startala Britanec George Russell (Mercedes) in Španec Fernando Alonso (Aston Martin), iz četrte pa Španec Carlos Sainz (Williams) ter Britanec Lewis Hamilton (Ferrari).

Kvalifikacije za sprintersko dirko so se odvile ponoči po srednjeevropskem času, sprinterska dirka pa bo danes na sporedu ob 19. uri. Zatem sledijo še kvalifikacije za glavno dirko, ki se bo v nedeljo začela ob 21. uri.

Pred sprintom v skupnem seštevku SP po 18. od 24 dirk v sezoni najbolje kaže Piastriju, ki ima pred moštvenim kolegom Norrisom 22 točk naskoka (336-314). Verstappen (273) na tretjem mestu zaostaja za 63 točk, četrti je Russell z 237 točkami.

formula 1 verstappen austin
Monster_cat
18. 10. 2025 10.12
Na konc bo pa VER še prvak!
Franci123
18. 10. 2025 09.46
tu tu tu du
