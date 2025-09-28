Verstappen slavil ob debiju na slovitem dirkališču Nordschleife

Štirikratni svetovni prvak v Formuli 1 je ta teden debitiral na vzdržljivostnih dirkah nemške serije na slovitem dirkališču Nordschleife v Nürburgringu in takoj slavil zanesljivo zmago. Verstappen je licenco za dirkanje na stezi Nordschleife prejel šele pred dvema tednoma.

Max Verstappen je bil z ekipo Emil Frey Racing v Ferrariju 296 v kvalifikacijah po težavah s prometom in počasnejšimi vozili drugi, na dirki pa je takoj po startu v prvem ovinku prevzel vodstvo in si nemudoma nabral veliko prednost pred zasledovalci. Po dobrih dveh urah je s prednostjo dobre minute predal vozilo moštvenemu kolegu, Britancu Chrisu Lulhamu, ki je zadržal okoli 20 sekund naskoka do cilja po štirih urah dirkanja.

Kot vsi šoferji je moral tudi 27-letni Verstappen opraviti tako praktični kot teoretični test za dirkanje na stezi Nordschleife. Prvič je tam dirkal pred dvema tednoma v razredu GT4 z obteženim vozilom in testno preizkušnjo končal na sedmem mestu. Verstappnov debi v seriji NLS je požel ogromno pozornosti dirkaške javnosti in nakazuje željo Nizozemca, da se v prihodnje preizkusi v čim več različnih serijah. Kot poroča dpa, je v zadnjih dneh izrazil željo, da bi se preizkusil tudi na najbolj znani 24-urni dirki v Nürburgringu, nekoč pa si želi dirkati tudi na 24 urah Le Mansa. Verstappen v zasebnem življenju veliko dirka tudi na spletu, večinoma z dirkalniki razreda GT3 in podobnimi vozili.

