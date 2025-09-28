Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

Verstappen slavil ob debiju na slovitem dirkališču Nordschleife

Nürburgring, 28. 09. 2025 11.37 | Posodobljeno pred 8 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , S.V.
Komentarji
0

Štirikratni svetovni prvak v Formuli 1 je ta teden debitiral na vzdržljivostnih dirkah nemške serije na slovitem dirkališču Nordschleife v Nürburgringu in takoj slavil zanesljivo zmago. Verstappen je licenco za dirkanje na stezi Nordschleife prejel šele pred dvema tednoma.

Max Verstappen je bil z ekipo Emil Frey Racing v Ferrariju 296 v kvalifikacijah po težavah s prometom in počasnejšimi vozili drugi, na dirki pa je takoj po startu v prvem ovinku prevzel vodstvo in si nemudoma nabral veliko prednost pred zasledovalci.

Po dobrih dveh urah je s prednostjo dobre minute predal vozilo moštvenemu kolegu, Britancu Chrisu Lulhamu, ki je zadržal okoli 20 sekund naskoka do cilja po štirih urah dirkanja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot vsi šoferji je moral tudi 27-letni Verstappen opraviti tako praktični kot teoretični test za dirkanje na stezi Nordschleife. Prvič je tam dirkal pred dvema tednoma v razredu GT4 z obteženim vozilom in testno preizkušnjo končal na sedmem mestu.

Verstappnov debi v seriji NLS je požel ogromno pozornosti dirkaške javnosti in nakazuje željo Nizozemca, da se v prihodnje preizkusi v čim več različnih serijah. Kot poroča dpa, je v zadnjih dneh izrazil željo, da bi se preizkusil tudi na najbolj znani 24-urni dirki v Nürburgringu, nekoč pa si želi dirkati tudi na 24 urah Le Mansa. Verstappen v zasebnem življenju veliko dirka tudi na spletu, večinoma z dirkalniki razreda GT3 in podobnimi vozili.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nizozemski zvezdnik bo pozornost zdaj usmeril nazaj v F1, prihodnji konec tedna ga čaka velika nagrada Singapurja. Dobil je zadnji dve dirki in se vodilnemu v skupnem seštevku, Avstralcu Oscarju Piastriju (McLaren) približal na 69 točk. Do konca sezone je še sedem dirk.

Nordschleife oziroma "zeleni pekel" velja za eno najbolj legendarnih, a hkrati tudi najbolj nevarnih stez v vsej zgodovini dirkaškega športa. Skozi zgodovino so tam življenje izgubili številni vozniki. Za las se je smrti tam izognil tudi večkratni svetovni prvak v F1 Niki Lauda. Avstrijec je grozljivo nesrečo tam doživel leta 1976 ter se nato več dni s hudimi opeklinami boril za življenje v bolnišnici v Ludwigshafnu.

Gre sicer za 20,8 km dolgo stezo, speljano po tamkajšnjem gozdu, ki je od 80. let prejšnjega stoletja po številnih spremembah primarno predvidena za dirkanje v vzdržljivostnih razredih ter s turnimi avtomobili. Zadnja dirka F1 je tam potekala prav leta 1976.

verstappen f1
Naslednji članek

Bulega presenetil Razgatliogluja in vpisal zmago na Superpole dirki

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256