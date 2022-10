Verstappen z zmago v 'poplavljeni' Suzuki ubranil naslov svetovnega prvaka

Današnje dogajanje na Japonskem je zaznamoval kaos na začetku in koncu, vmes pa dolgo čakanje zaradi dežja. Japonsko dirko je najprej zaznamovala prekinitev po le treh krogih, ko je zaradi trčenja Ferrarijevega dirkača Carlosa Sainza v zaščitno ogrado in odstopa Alexa Albona najprej posredoval varnostni avtomobil, potem pa so jo prekinili z rdečimi zastavami.

Pozneje so v dežju najprej nameravali izvesti nov start, a so ga zaradi neugodnih vremenskih razmer dvakrat prestavili. Zaradi časovnih omejitev (dirko morajo izpeljati v največ treh urah) pa je nato zmanjkalo časa za izvedbo vseh načrtovanih krogov.

Po dolgem čakanju je vodstvo tekmovanja naposled dirkače manj kot uro pred iztekom spustilo na stezo, začeli so za varnostnim avtomobilom, v še vedno zelo težkih razmerah pa so nato dirkali le 40 minut. Dirkači so začeli na pnevmatikah za dež, na stezi, ki se je medtem delno posušila, pa se je nato večina odločila za menjavo za tiste s srednjim profilom. Nizozemec je bil trdno v vodstvu, se je pa ob koncu razvil ogorčen boj za drugo mesto med Leclercom in Perezom.

Očitno so v ekipi Red Bull preračunali, da morajo Leclerca spraviti na tretje mesto, pa bo naslov v Nizozemčevih rokah. Ko so dirkači prečkali ciljno črto, je bil za zmagovalcem Verstappnom sicer drugi še Monačan, toda ker si je skrajšal pot, je dokaj hitro sledila odločitev o kazni in menjavi vrstnega reda na stopničkah, kjer je Perez dobil drugo mesto. To je bilo dovolj, da se je razlika med tekmecema v boju za naslov povečala in je Verstappen predčasno postal svetovni prvak, drugič po sezoni 2021. Dolgo po koncu dirke sicer ni bilo jasno, ali je zbral dovolj točk, da ubrani naslov, a so nato pri vodstvu formule 1 potrdili, da je Nizozemec svetovni prvak za letošnjo tekmovalno sezono.

Do konca sezone so vključno z ameriško dirko le še štiri preizkušnje.