Verstappen v Belgiji nepremagljiv tudi na klasični preizkušnji

Nizozemec Max Verstappen je tako brez težav dosegel že 45. zmago v karieri in zaokrožil uspešen konec tedna v Belgiji, saj je v soboto dobil tudi sprintersko dirko. Tokrat je, čeprav je v petek v kvalifikacijah dosegel najhitrejši čas, sicer startal šele s šestega mesta, ker je zaradi menjave menjalnika v dirkalniku dobil pet mest startnega pribitka. A to ga ni oviralo na poti do današnje zmage, saj je potreboval le nekaj krogov, da se je prebil na mesto, ki ga je v sezoni 2023 najbolj vajen.

Po novi zmagi, že deseti letošnji in osmi v nizu, je svetovni prvak še povečal naskok v SP. Zdaj ima pred tekmeci že 125 točk prednosti, še najbližje mu je prav moštveni sotekmovalec Sergio Perez.

Sezona v formuli 1 se bo po poletnih počitnicah nadaljevala z Verstappnovo domačo dirko, saj bo naslednja postaja nizozemski Zandvoort 27. avgusta.