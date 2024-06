Verstappen v Kanadi do jubilejne 60. zmage

Na zanimivi dirki v Kanadi, ki sta jo v precejšnji meri zaznamovala tudi nestabilno vreme in izbira pnevmatik na delno mokri stezi, je nazadnje slavil svetovni prvak in vodilni v seštevku sezone.

A pot do zmage ni bila lahka, z drugega startnega položaja - v sobotnih kvalifikacijah je sicer dosegel enak čas kot Russell -, je začel kot drugi, med preizkušnjo pa je bil na vodilnem mestu poleg Russlla tudi Norris. A v drugi polovici, ko je zaradi nekaj trčenj in izletov s steze večkrat posredoval tudi varnostni avto, je Verstappen prišel do vodstva in ga obdržal do konca.

Zmaga je šesta v sezoni in jubilejna 60. v karieri, z njo pa je še povečal naskok v seštevku SP, saj je njegov najbližji zasledovalec Monačan Charles Leclerc po izjemno slabi predstavi Ferrarija dirko končal predčasno.

Naslednja dirka bo na vrsti 23. junija v Barceloni.