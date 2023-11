Verstappen v Las Vegasu: Počutiš se kot klovn

S tem, ko se je Formula 1 po kar 41 letih vrnila v Nevado, natančneje v Las Vegas in obljublja spektakel vseh spektaklov, pa skrbi dejstvo, da nad tem niso navdušeni vsi dirkači. Med njimi je zagotovo tudi eden najboljših v zadnjem obdobju in nasploh, aktualni in novi svetovni prvak, Max Verstappen. Na tiskovni konferenci pred dogodkom je bil precej kritičen in ni skoparil z besedami: "Če sem iskren, mi to ne vzbuja preveč čustev. Želim se osredotočiti predvsem na rezultat, na dobre predstave, zato ne maram vseh teh stvari okoli sebe, okoli dirkanja samega. Vem, da je to vse skupaj ena celota, toda ne zanima me preveč."