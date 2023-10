Verstappen v Mehiki do 16. zmage v sezoni

V sobotnih kvalifikacijah je bil sicer najhitrejši Charles Leclerc, v prvi vrsti se mu je pridružil njegov moštveni sotekmovalec, Španec Carlos Sainz, na tretjem mestu pa je dirko začel svetovni prvak Max Verstappen. A start se je razpletel slabo za Ferrarija in še slabše za domačega aduta Sergia Pereza. Mehiški dirkač ekipe Red Bull, ki se z Lewisom Hamiltonom bori za drugo mesto v seštevku sezone, se je po nekaj zavojih prebil ob bok Leclerca in Verstappna, toda ob izhodu iz zavoja ni bilo prostora za vse tri. Mehičana je ob stiku z Leclercom vrglo v zrak in končal je ob stezi, pozneje pa predčasno končal dirko. Tudi Leclerc je imel poškodovan dirkalnik, a je lahko nadaljeval.

Verstappen, ki je v tej sezoni prevladoval na večini dirk in si že precej pred koncem privozil naslov prvaka, prejšnji teden pa v ZDA dosegel tudi jubilejno 50. zmago v karieri, se je izognil temu kaosu in pobegnil naprej na prvem mestu. Vodil je do prvih postankov, potem pa je načrte taktikom v ekipah prekrižal Kevin Magnussen. V 34. krogu je namreč danski dirkač ekipe Haas po težavah z dirkalnikom zapeljal s steze in se zaletel v zaščitno ogrado, avto pa je tudi zagorel. Dirkač se je nepoškodovan rešil, vendar so morali dirko za 20 minut prekiniti, da so popravili zaščito ob stezi.