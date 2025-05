Verstappen z drugo letošnjo zmago končal serijo Piastrija

Max Verstappen je z drugim letošnjim uspehom končal serijo treh zmag Oscarja Piastrija, ki kljub temu ostaja na vrhu seštevka. Avstralec ima zdaj 146 točk, Lando Norris je drugi s 133, Verstappen pa po skupno že 65. zmagi v karieri tretji s 124.

Zmagovalec je pravzaprav vse naredil že po nekaj sto metrih dirke. Začel je z drugega mesta, toda v tretjem zavoju je izkoristil napako pri zaviranju Piastrija in se zrinil mimo njega v vodstvo, ki ga ni več pustil iz rok. "Start ni bil najboljši, a sem videl priložnost v ovinku. Ko pa si v vodstvu, je vse lažje, imel sem odlično dirko, imeli smo dober ritem, tudi v obdobju varnostnega avtomobila. Zelo pomembna zmaga za nas, avto je deloval odlično in to je nekaj za samozavest," je za prireditelje dejal zmagovalec.