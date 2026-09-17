Janja Garnbret se je v Silverstonu pomerila z Maxom Verstappnom

Sedemindvajsetletna Janja Garnbret je svojo izkušnjo v Silverstonu delila na družbenih omrežjih, Maxa Verstappna pa pred začetkom pozvala, naj se na dirkališču tako nje kot tekmecev malce usmili. "To je moje uradno dirkaško obdobje, ki bo trajalo nekaj dni. Zdaj je čas za pravo akcijo," je Garnbret zapisala na Instagramu. Ob izjemni plezalki, dvakratni olimpijski zmagovalki, je Red Bullov dogodek "Max proti 100" privabil še številne druge zvezdnike pretočnih vsebin ter športne ase in znane osebe z družbenih omrežij in televizije. Dvakratno olimpijsko zmagovalko so kot del družine Red Bulla povabili na slovito dirkališče v Veliki Britaniji, kjer so v notranjosti steze za potrebe dogodka pripravili posebno progo za karting.

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Verstappen je preizkušnjo začel z začelja, s 101. mesta, nato pa je lovil tekmece pred sabo z enakimi gokarti. Takoj ko je nekoga ujel, se je moral ta umakniti s steze. Tudi slovensko zvezdnico športnega plezanja je ujel v kaosu prvega kroga, v katerem je v gneči obtičalo ogromno tekmovalcev. Že po prvem krogu je napredoval na 37. mesto, do petega je ujel 80 odstotkov priložnostnih dirkačev, malce dlje pa je potreboval le za izstopajočo trojico v ospredju, ki se tudi sicer veliko časa ukvarja z vsebinami, povezanimi z avtomobili in motorji. Vsak tekmovalec je imel eno možnost, da uveljavi jokerja in odpelje po skrajšani različici kroga ter s tem pridobi nekaj sekund. Velika večina te možnosti zaradi Verstappnove hitre vožnje nikoli ni dobila. Prva trojica pa je imela na voljo še dodaten hiter krog.

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Verstappen je zadnjega od svojih tekmecev, novinarja Formule 1 Jackyja Martensa, ujel po 35 minutah, precej pred koncem odštevalnega časa (75 minut) oziroma v 13. krogu. Verstappen je bil že pred dogodkom dobro razpoložen. "Zavoljo ozadja v dirkaških športih bi moral biti precej hitrejši od tekmecev. Vsaj upam, da bo tako, saj bi bilo kar sramotno, če bodo hitrejši od mene," je pred dirko razlagal štirikratni svetovni prvak.

Max Verstappen FOTO: Profimedia