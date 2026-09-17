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Janja Garnbret se je v Silverstonu pomerila z Maxom Verstappnom

Silverstone, 17. 09. 2026 07.39 pred 34 minutami 3 min branja 1

Avtor:
R.S. STA
Janja Garnbret je kot prva ženska preplezala legendarno smer Bibliographie

Slovenska športna plezalka Janja Garnbret je bila del Red Bullovega dogodka, na katerem je štirikratni svetovni prvak v Formuli 1 Max Verstappen z gokartom tekmoval s 100 tekmeci iz sveta zabave, športa in pretočnih vsebin. Nizozemec je 30 krogov dolgo dirko začel z zadnjega mesta, izjemno Korošico pa je prehitel že v kaosu prvega kroga.

Sedemindvajsetletna Janja Garnbret je svojo izkušnjo v Silverstonu delila na družbenih omrežjih, Maxa Verstappna pa pred začetkom pozvala, naj se na dirkališču tako nje kot tekmecev malce usmili. "To je moje uradno dirkaško obdobje, ki bo trajalo nekaj dni. Zdaj je čas za pravo akcijo," je Garnbret zapisala na Instagramu.

Ob izjemni plezalki, dvakratni olimpijski zmagovalki, je Red Bullov dogodek "Max proti 100" privabil še številne druge zvezdnike pretočnih vsebin ter športne ase in znane osebe z družbenih omrežij in televizije. Dvakratno olimpijsko zmagovalko so kot del družine Red Bulla povabili na slovito dirkališče v Veliki Britaniji, kjer so v notranjosti steze za potrebe dogodka pripravili posebno progo za karting.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Verstappen je preizkušnjo začel z začelja, s 101. mesta, nato pa je lovil tekmece pred sabo z enakimi gokarti. Takoj ko je nekoga ujel, se je moral ta umakniti s steze. Tudi slovensko zvezdnico športnega plezanja je ujel v kaosu prvega kroga, v katerem je v gneči obtičalo ogromno tekmovalcev.

Že po prvem krogu je napredoval na 37. mesto, do petega je ujel 80 odstotkov priložnostnih dirkačev, malce dlje pa je potreboval le za izstopajočo trojico v ospredju, ki se tudi sicer veliko časa ukvarja z vsebinami, povezanimi z avtomobili in motorji. Vsak tekmovalec je imel eno možnost, da uveljavi jokerja in odpelje po skrajšani različici kroga ter s tem pridobi nekaj sekund. Velika večina te možnosti zaradi Verstappnove hitre vožnje nikoli ni dobila. Prva trojica pa je imela na voljo še dodaten hiter krog.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Verstappen je zadnjega od svojih tekmecev, novinarja Formule 1 Jackyja Martensa, ujel po 35 minutah, precej pred koncem odštevalnega časa (75 minut) oziroma v 13. krogu. Verstappen je bil že pred dogodkom dobro razpoložen. "Zavoljo ozadja v dirkaških športih bi moral biti precej hitrejši od tekmecev. Vsaj upam, da bo tako, saj bi bilo kar sramotno, če bodo hitrejši od mene," je pred dirko razlagal štirikratni svetovni prvak.

Max Verstappen
Max Verstappen
FOTO: Profimedia

V mladosti je veliko časa dirkal v kartingu (2005–2013), tudi njegova mati Sophie Kumpen pa je bila nekdanja tekmovalka v tem dirkaškem razredu. Leta 2013 je postal tako evropski kot svetovni prvak v kartingu, kasneje pa je presedlal v močnejše dirkaške serije. Leta 2015 je prvič dirkal v polni sezoni kraljice motošporta, svetovni prvak pa je postal štirikrat zapovrstjo med letoma 2021 in 2024. "Od četrtega do 15. leta sem dirkal z gokarti, zato nimam pravih izgovorov, da moram več trenirati ali da mi primanjkuje časa. Moram se zgolj privaditi na progo in preveriti oprijem na stezi," je dejal pred dogodkom.

janja garnbret max verstappen gokart

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KOMENTARJI1

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SEJBOBOL
17. 09. 2026 08.10
Se prou vidi da je imeu isti gokard ... Koga farbate poglejte njegov pospesek ...
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