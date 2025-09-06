Svetli način
Verstappen z najboljšega startnega položaja v Monzi

Monza, 06. 09. 2025 18.01 | Posodobljeno pred 13 dnevi

STA
Svetovni prvak formule 1 Max Verstappen (Red Bull) bo nedeljsko dirko svetovnega prvenstva v Monzi začel s prvega mesta. Na današnjih kvalifikacijah je Nizozemec za 77 tisočink premagal Britanca Landa Norrisa (McLaren).

Max Verstappen
Max Verstappen FOTO: Profimedia

S časom 1:18,792 je Max Verstappen postavil nov rekord proge, s prvim mestom pa je kar nekoliko presenetil, saj v tej sezoni ni več velikokrat v položaju, ko lahko premaga tekmece, še posebej prevladujoča dirkača McLarna. Za branilca naslova je bil to sicer 45. najboljši startni položaj v karieri.

McLarnova dirkača sta tako ostala brez "pole positiona", za Landom Norrisom je bil tretji vodilni v seštevku sezone, Avstralec Oscar Piastri. Za vodilno trojico pa sta kvalifikacije končala dirkača domače Ferrarijeve zasedbe Charles Leclerc in Britanec Lewis Hamilton, kar je bilo manj od pričakovanj številnih navijačev, saj je bil Monačan pred tem drugi na prostih treningih. Hamilton pa bo kljub petemu mestu začel šele z desetega startnega položaja zaradi kazni s prejšnje dirke na Nizozemskem.

Iz tretje vrste bosta tako dirko začela oba Mercedesa, ki sta danes sicer dosegla šesti (George Russell) in sedmi čas (Andrea Kimi Antonelli). Pred Monzo, ki je 16. postaja sezone 2025, ima Piastri v seštevku 34 točk naskoka pred Norrisom.

f1 formula max verstappen
MM-Champp
06. 09. 2025 21.06
Max je zverina, drugače pa je tudi ded na mestu. Družina, otroci pa to, brez škandalov. Za 2021 finale pa ni on nič kriv, pač je izkoristil darilo Masija kot bi ga vsak drug.
