Verstappen z zmago v Austinu dodatno stopil prednost Piastrija

Austin, 19. 10. 2025 22.47 | Posodobljeno pred eno minuto

Nizozemec Max Verstappen je zmagovalec dirke formule 1 v ameriškem Austinu. Drugi je bil Britanec Lando Norris (McLaren), tretji pa Monačan Charles Leclerc (Ferrari). V seštevku SP je ostal v vodstvu danes peti Avstralec Oscar Piastri (McLaren), a je njegov naskok vse manjši.

Max Verstappen je v soboto zmagal že na sprinterski dirki v Austinu, potem ko sta oba dirkača McLarna odstopila po trku v prvem krogu, s čimer se je prednost Oscarja Piastrija v SP zmanjšala za deset točk v primerjavi z Nizozemcem.

Max Verstappen je slavil v Austinu.
Max Verstappen je slavil v Austinu. FOTO: Profimedia

Verstappen je po zanesljivi zmagi na kratki dirki pozneje dobil tudi kvalifikacije za današnjo preizkušnjo.

Po današnjem razpletu ima zdaj Piastri v SP le še 14 točk naskoka pred Landom Norrisom in 40 pred Verstappnom.

V koledarju SP je še pet preizkušenj, prva bo že naslednji teden v Ciudad de Mexicu.

