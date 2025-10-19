Verstappen z zmago v Austinu dodatno stopil prednost Piastrija

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Max Verstappen je v soboto zmagal že na sprinterski dirki v Austinu, potem ko sta oba dirkača McLarna odstopila po trku v prvem krogu, s čimer se je prednost Oscarja Piastrija v SP zmanjšala za deset točk v primerjavi z Nizozemcem.

Verstappen je po zanesljivi zmagi na kratki dirki pozneje dobil tudi kvalifikacije za današnjo preizkušnjo.

Po današnjem razpletu ima zdaj Piastri v SP le še 14 točk naskoka pred Landom Norrisom in 40 pred Verstappnom.

V koledarju SP je še pet preizkušenj, prva bo že naslednji teden v Ciudad de Mexicu.