Verstappen za četrto zmago sezone prvič dobil VN Kitajske

Dva kroga po omenjenem prehitevanju je imel Nizozemec že več kot pet sekund prednosti pred Norrisom, tretji je bil Carlos Perez z več kot 20 sekundami zaostanka. V 23. krogu sta Norris in Perez zamenjala mesti. Krog pozneje je bil na dirkališču varnostni avto, Verstappen pa je to izkoristil za postanek za menjavo gum.

Vmes je bil na kratko na čelu Lando Norris , a ga je Verstappen v dolgi ravnini 19. kroga od brez težav prehitel, do konca pa je bilo še 36 polnih krogov, dolgih po 5,451 km.

Max Verstappen je v soboto najprej zmagal na prvi sprinterski dirki sezone, ko je po 19 krogih zanesljivo slavil s 13 sekundami naskoka. Nato je še petič v osvojil prvo startno mesto sezone. Šestindvajsetletnik je 37. startal na tekmi s prvega mesta in se že po nekaj krogih oddaljil od tekmecev na poti do svoje 58. zmage v karieri, 102. pa je stopil na zmagovalni oder.

Na polovici dirke sta bila dva trka dirkačev, znova je bil na dirkališču varnostni avto, po katerem je vrstni red na prvih štirih mestih ostal nespremenjen, Verstappen pa je po novi izničeni prednosti znova začel nabirati sekunde pred tekmeci, Pererz pa je skušal loviti Norrisa.

Deset krogov pred koncem je bilo med njima še vedno pet sekunde razlike, Verstappen pa je imel na čelu osem sekund naskoka. Tudi v nadaljevanju je vse do cilje Perez ohranjal razliko in je preprečil četrto dvojno zmago Red Bulla v sezoni, Verstappen pa povečal razliko na več kot 13 sekund.

Po petih prizoriščih SP sezone ima Verstappen 110 točk. Premagan je bil le v Avstraliji, kjer je odstopil že v tretjem krogu, ko so mu zagorele zavore. Španski dirkač Carlos Sainz (Ferrari) je bil nato zmagovalec v Melbournu.

Drugi v točkovanju za SP je Perez (85) s 25 točkami zaostanka, tretji Leclerc (76), četrti na dirki (76), sledita peti na VN Kitajske Sainz (69) in Norris (58). Slednji je dobil petkove kvalifikacije za sprintersko tekmo, s tem je Verstapen šele drugič v tem letu ostal brez zmage na tekmi ali v kvalifikacijah.

Kraljevo tekmovanje v avtomobilizmu se je vrnilo na Kitajsko prvič po letu 2019. Pandemija novega koronavirusa je prekinila niz tekem, ki so v tej državi potekale od leta 2004. Kitajske oblasti so namreč sprejele zelo stroge ukrepe za zajezitev pandemije, zato so bila odpovedana tudi največja športna tekmovanja.