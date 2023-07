Verstappen zaskrbljen po drugi smrtni nesreči v štirih letih

"Moramo podrobno preučiti te situacije, ne nujno takoj kriviti steze. Bilo je zelo mokro, kar za sabo prinese še druge stvari. V prihodnosti moramo na to bolj paziti," je dodal dirkač Red Bulla, ki je nato zanesljivo dobil prav tako nekoliko deževno sprintersko dirko za VN Avstrije.

"Danes je bilo tam tveganje povsem nepotrebno," je dodal Verstappen. Še bolj kritičen je bil Kanadčan Lance Stroll.

"To je tragičen dan. Izgubili smo mladega dirkača, zato bi rad, da vsi o tem dobro razmislimo. Moje misli so pri njegovi družini," je začel Stroll.

"To mi para srce. Mislim, da bi morali razmisliti o spremembi ovinkov Raidillion in Eau Rouge. Tam smo izgubili dva dirkača v štirih letih. Gre za nevaren odsek, vsako leto to poudarimo in enostavno ni pošteno. Nekaj se mora spremeniti," je še dejal 24-letni Kanadčan.