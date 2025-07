Verstappen zmagal na sprintu za VN Belgije

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Avstralec Oscar Piastri se je sicer sprva kar oddaljil na prvem mestu, Verstappen pa ga je že v prvem krogu prehitel, Poiastri pa je na koncu osvojil drugo mesto. Monačan Charles Leclerc v Ferrariju je sprva prehitel Britanca Landa Norrisa, a je slednji v McLarnu kmalu znova prišel na tretje mesto in tam tudi ostal. Max Verstappen je storil napako v 12. krogu in je Piastri prišel tik za njim, a se je Red Bullu uspelo znova oddaljiti od McLarena in tako se je vse končalo še pred ciljno črto. Francoz Esteban Ocon iz ekipe Haas je bil presenetljivo peti za Norrisom.