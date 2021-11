Verstappen zmagal v Mehiki in povečal prednost

Z novo zmago, 19. v karieri in že deveto v sezoni, je Max Verstappen še povečal naskok v seštevku SP, zdaj ima pred najbližjim zasledovalcem Lewisom Hamiltonom že 19 točk naskoka.

Drugi voznik Mercedesa Finec Valtteri Bottas si je v soboto sicer privozil najboljši startni položaj, toda po trčenju kmalu po začetku in menjavi sprednjega krilca jepadel globoko v ozadje. Na koncu ni osvojil točk.

Naslednja dirka bo že naslednji teden v Braziliji, do konca sezone pa so nato preostale še tri preizkušnje (Katar, Savdska Arabija in Abu Dabi).