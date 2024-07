Verstappen zmagovalec Barcelone

Z novim uspehom je branilec naslova še povečal naskok v seštevku sezone, zdaj ima že 69 točk prednosti pred tekmeci.

Verstappen je dirko sicer začel z drugega mesta, saj si je v soboto najboljši startni položaj privozil Norris. A na dirki Nizozemec nato ni imel pravega tekmeca, še najbolj se mu je približal Norris, ki je na tretje in četrto mesto potisnil rojaka Hamiltona in Georga Russlla (Mercedes), šele peti je bil najboljši Ferrarijev dirkač Monačan Charles Leclerc.

Norris bi se morda ob boljšem startu in drugačni taktiki lahko tudi vmešal v boj za zmago, a so pri Red Bullu odlično načrtovali taktiko postankov in na koncu je Nizozemec prišel do trojčka zaporednih zmag v katalonski prestolnici na dirki, ki je bila natančno 1111. v zgodovini formule 1.

"Nismo bili najhitrejši na stezi, smo pa imeli najboljšo taktiko in smo naredili vse prav," je po zmagi za prireditelje dejal Verstappen.

Zmago je Norris bržčas zapravil že na startu; najboljšega položaja, v soboto si je privozil šele drugi "pole position" v karieri, namreč ni izkoristil, saj ga je prehitel Verstappen, mimo njiju pa je nato iz ozadja švignil še Russell.