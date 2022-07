Verstappen zmagovalec Le Castelleta, Leclerc končal v zaščitni ogradi

Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva formule 1 v francoskem Le Castelletu. Drugi je bil Britanec Lewis Hamilton (Mercedes), tretji pa njegov moštveni sotekmovalec in rojak George Russell.

Max Verstappen je dosegel 27. zmago v karieri, za Lewisa Hamiltona, ki je nastopil na jubilejni 300. dirki, pa je današnje drugo mesto najboljša letošnja uvrstitev. Osmoljenec dirke je bil Ferrarijev dirkač Charles Leclerc. Potem ko je v soboto osvojil prvo startno mesto in bil v vodstvu, je v 18. krogu zaradi tehničnih težav dirkalnik Monačana odneslo s steze in je končal v zaščitni ogradi. Po novem uspehu in ničli prvega zasledovalca Leclerca se je Nizozemec še bolj utrdil v vodstvu seštevka sezone, kjer ima zdaj že 63 točk naskoka.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Verstappen je v Franciji tako naredil še en korak k novemu naslovu prvaka, spet pa so mu pomagali pri Ferrariju, kjer so že nekaj dirk v tej sezoni zapravili z napakami ali pa tehničnimi težavami na dirkalniku. Za ekipo iz Maranella je današnji odstop Leclerca toliko težji udarec, ker je šlo obema Ferrarijevima dirkačema celoten konec tedna dobro od rok in je bil tudi Carlos Sainz kljub menjavi pogonskega sklopa in startu iz ozadja povsem blizu zmagovalnim stopničkam. Za Monačana je bil ta odstop tretji v sezoni po Španiji in Azerbajdžanu. "Dirkalnik je bil danes močan in hiter. Žal mi je Charlesa, upam, da je vse v redu z njim. Mi pa smo imeli dober ritem od začetka, lahko sem ga lovil, a v tej vročini so imele veliko vlogo tudi gume, ki so se hitro obrabljale," je po dirki dejal zmagovalec.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Do odstopa Leclerca je Verstappen vozil za njim in zaman čakal na kakšno priložnost, da bi napadel prvo mesto. Potem ko je varnostni avto opravil svoje delo in so dirkači odstop Leclerca izkoristili za postanke v boksih, pa je Nizozemec ostal na prvem mestu. Okoliščine so tokrat dobro izkoristili pri Mercedesu, najprej dejstvo, da je drugi Ferrarijev voznik napadal iz ozadja (Sainz je sicer zaradi taktike dveh postankov pred koncem dirke izgubil tretje mesto in bil na koncu peti), ker se je prebijal iz ozadja, predvsem pa Leclercov odstop. Na drugo mesto se je tako prebil današnji slavljenec Hamilton in brez težav zadržal mesto za Verstappnom, v tej sezoni tako visoko še ni bil. "Za našo ekipo je ta rezultat izjemen, fantje pred nami so bili doslej vedno predaleč," pa je dejal Hamilton, ki je takoj po dirki tudi potarnal, da je ostal brez pijače v dirkalniku, kar je ob zelo visokih temperaturah v Južni Franciji predstavljajo precejšnjo težavo.

icon-expand Max Verstappen in za njim Lewis Hamilton FOTO: AP

Ob koncu dirke je bil tako najbolj zanimiv boj za zadnjo stopničko. Nekaj časa je kazalo, da bo do nje prišel celo Sainz, a je Španec ostal le pri tolažilni nagradi za najbolj borbenega dirkača dneva (prišel je z 19. na peto mesto), saj je moral ob drugem postanku v boksih še na petsekundno kazen in se je na stezo vrnil kot deveti. Je pa zato napadel George Russell in nekaj krogov pred koncem presenetil do tedaj tretjega dirkača Red Bulla Sergia Pereza. Mehičan si je v zadnjih krogih sicer močno prizadeval, da bi spet prišel mimo Britanca, a je ta ostal pred njim in dopolnil moštveni uspeh Mercedesa. V SP ima zdaj Verstappen 233 točk, Leclerc 170, tretji Perez pa se mu je močno približal in ima zdaj na tretjem mestu 163 točk. Naslednja preizkušnja formule 1 bo že naslednji teden dirka v Budimpešti.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke