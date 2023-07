Verstappen zmagovalec tudi v Silverstonu, Norris drugi

Potem ko se je Hamilton prebil na tretje mesto, ni bilo več prav veliko menjav pod vrhom. Za to je poskrbel tudi Kevin Magnussen , saj je njegov Haas zagorel in obstal sredi steze, zaradi česar je moral posredovati varnostni vato.

A kljub zamujeni priložnosti za dvojno uvrstitev na stopničke so bili lahko na domači dirki zadovoljni tudi pri McLarnu. "Z Maxom sem se boril, dokler sem se lahko. Potem je sledila dolga in naporna dirka, včasih je težko, če si osamljen nekje na sredini. A bilo je izjemno," je dejal Norris.

"Start je bil res slab, morali bomo pogledati, kaj se je zgodilo. Oba McLarna sta bila zelo hitra in potreboval sem nekaj krogov, da sem prišel do prvega mesta. Potem je šlo vse po načrtih," je po dirki razločil Verstappen. Dosegel je že 43. zmago v karieri.

Vsi trije vodilni, Verstappen, Norris in Hamilton, so to izkoristili za hitrejši postanek v boksih in potem brez težav nadzorovali svoja mesta do konca. Sta pa oba Britanca na navdušenje domačih navijačev, ob stezi se jih je po podatkih prirediteljev ves konec tedna zbralo več kot 400.000, prikazala zanimiv obračun v zadnjih krogih, po katerem pa nekdanjemu svetovnemu prvaku le ni uspelo priti še do drugega mesta.

"Začeti s sedmega mesta in končati na tretjem je velika stvar. Hvala ekipi in hvala tudi navijačem, kar čutil sem njihovo energijo," pa je po dirki britanske privržence pohvalil Hamilton.

Varnostni avto pa je morda odnesel možnosti za prve stopničke v karieri Piastriju; ker je pnevmatike zamenjal že pred tem, je ostal brez prave možnosti za napad na prvo trojico, je pa tudi četrto mesto njegov najboljši dosežek v tekmovanju.

Med deseterico so končali še George Russell v drugem Mercedesu na petem, Perez na šestem, veteran Fernando Alonso na sedmem ter Alex Albon na osmem mestu, precej manj od pričakovanj pa sta dosegla oba Ferrarijeva voznika, Charles Leclerc in Carlos Sainz, lanski zmagovalec, sta namreč končala na robu deseterice.

Naslednja dirka v SP formule 1 bo preizkušnja na Madžarskem čez 14 dni.